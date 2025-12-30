Сподели close
Певецът, музикант и актьор Владимир Михайлов ще бъде специален гост на новогодишния празник в Русе. Заедно с рок групата "Rewind!" той ще изпълни авторски песни и популярни български хитове. Това съобщи началникът на общинския отдел "Култура, духовно развитие и изкуство" Миглена Войнова.

Празничната програма ще започне в 23:00 часа утре вечер на откритата сцена на площада пред сградата на Общината. Водещи на събитието ще бъдат актьорите от Русенския куклен театър Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева.

За публиката са подготвени и изненади, сред които томбола с награди. Част от тях са покани за двама за спектакъл по избор, предоставени от трите русенски сценични културни института - Държавната опера, Драматичния театър "Сава Огнянов" и Държавния куклен театър.

Събралите се на градския площад ще чуят и новогодишното приветствие на президента Румен Радев. В полунощ небето над Русе ще бъде озарено от празнична заря, след което ще се извие и традиционното Дунавско хоро.