Русе ще посрещне Нова година с музика, изненади и празнична заря
© Община Русе
Празничната програма ще започне в 23:00 часа утре вечер на откритата сцена на площада пред сградата на Общината. Водещи на събитието ще бъдат актьорите от Русенския куклен театър Димитър Пишев, Радинела Тотева, Мартин Пашов и Светлина Станчева.
За публиката са подготвени и изненади, сред които томбола с награди. Част от тях са покани за двама за спектакъл по избор, предоставени от трите русенски сценични културни института - Държавната опера, Драматичния театър "Сава Огнянов" и Държавния куклен театър.
Събралите се на градския площад ще чуят и новогодишното приветствие на президента Румен Радев. В полунощ небето над Русе ще бъде озарено от празнична заря, след което ще се извие и традиционното Дунавско хоро.
Още по темата
/
Българинът без баница с късмети не сяда на новогодишната трапеза – лесна рецепта и закачливи идеи за листчетата
12:50
Трогваща история на връх Коледа: Полицаи и шофьори помогнаха на възрастна жена, аварирала в канавка насред пътя, да се прибере у дома
27.12
Николина Чакърдъкова: Това, че останах да живея в Гоце Делчев ме съхрани като личност и човек, който е енергичен и с жив дух
27.12
Патриарх Даниил: И в днешното време на разделение може и трябва да има единство – в истината, във вярата и в любовта
27.12
Още от категорията
/
Новородени в коледни чорапи: Родилното в русенска болница със специална изненада за младите родители
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе с обновено футболно игрище и съоръжение за овчарски скок
16:42 / 29.12.2025
Заради лошото време: Множество сигнали за паднали дървета и клони...
14:01 / 29.12.2025
Пешеходка с фрактура след удар от автомобил на ключов булевард в ...
15:34 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.