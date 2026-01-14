Русе стана център за обмен на опит между училища от три области
© РУО - Русе
Срещата бе открита от директора на гимназията-домакин, инж. Камелия Денчева, която запозна присъстващите с дейностите и мащабните проекти на училището. Началникът на РУО – Русе, д-р Росица Георгиева, направи анализ на професионалното образование в областта и подчерта, че съвместните инициативи са от ключово значение за неговото устойчиво развитие. Важен акцент в дискусията бе поставен върху засилването на връзките с бизнеса.
Срещата продължи с демонстрация на иновативен интердисциплинарен урок по учебния предмет "Устойчива архитектура и бионичен дизайн", воден от арх. А. Симов и инж. В. Дончева. Десетокласниците показаха задълбочени познания за модерни материали като мицелна гъба, биополимери и 3D-печатни структури, прилагайки принципите на природата в екологичното интериорно проектиране. В урока се включи арх. Иван Ениманев, който представи примери от световната практика в областта на устойчивата архитектура.
В края на работната среща участниците обсъдиха бъдещи възможности за партньорство между училищата от трите области, като се обединиха около извода, че внедряването на STEAM подходи и съвременни технологии е пътят към повишаване качеството на професионалното образование в региона.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Голямо задръстване на "Дунав мост"
22:23 / 13.01.2026
Драгомир Драганов: Смяната на левове с евро върви нормално в Русе...
15:43 / 13.01.2026
Прокуратурата и полицията в Русе разкриха подробности за фалшивит...
14:29 / 13.01.2026
Гранична полиция задържа двама участници в телефонни измами с хил...
13:32 / 13.01.2026
Зам.-кметът Енчо Енчев провери напредъка на ремонтите в детските ...
13:17 / 13.01.2026
Билети за фестивалните събития на Държавна опера - Русе вече са в...
13:08 / 13.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.