На 09 януари ПГСАГ "Пeньо Пенев" в Русе се превърна в средище за обмяна на опит и споделяне на добри практики в рамките на работна среща, проведена в модерния "Център за високи постижения в областта на строителството и дизайна". В събитието взеха участие началници и експерти от РУО-Русе, РУО-Разград и РУО-Търговище, директори и учители от професионални гимназии от трите области, както и представители на работодатели.Срещата бе открита от директора на гимназията-домакин, инж. Камелия Денчева, която запозна присъстващите с дейностите и мащабните проекти на училището. Началникът на РУО – Русе, д-р Росица Георгиева, направи анализ на професионалното образование в областта и подчерта, че съвместните инициативи са от ключово значение за неговото устойчиво развитие. Важен акцент в дискусията бе поставен върху засилването на връзките с бизнеса.Срещата продължи с демонстрация на иновативен интердисциплинарен урок по учебния предмет "Устойчива архитектура и бионичен дизайн", воден от арх. А. Симов и инж. В. Дончева. Десетокласниците показаха задълбочени познания за модерни материали като мицелна гъба, биополимери и 3D-печатни структури, прилагайки принципите на природата в екологичното интериорно проектиране. В урока се включи арх. Иван Ениманев, който представи примери от световната практика в областта на устойчивата архитектура.В края на работната среща участниците обсъдиха бъдещи възможности за партньорство между училищата от трите области, като се обединиха около извода, че внедряването на STEAM подходи и съвременни технологии е пътят към повишаване качеството на професионалното образование в региона.