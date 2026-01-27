Русе стана център за обучение на висшия управленски състав в публичния сектор
©
Форумът бе открит от ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която приветства участниците с "Добре дошли" и пожела ползотворна работа. Тя отбеляза, че прилагането на Закона за обществените поръчки в различните му аспекти и в проектната и обществената дейност крие редица скрити проблеми. Именно затова подобни форуми са изключително важни, тъй като когато се събират експерти от различни институции, обменът на идеи води до реални и работещи решения. Общата ни задача е да работим по-успешно и да развиваме институциите, в които служим, каза още тя.
Водещ на форума бе Валерия Горнячка - председател на Национален институт по обществени поръчки. В рамките на събитието адв. Ева Радева - почетен председател и учредител на Националната асоциация "Правна инициатива за отворено управление“ и Национален институт по обществени поръчки представи Наръчник за управление на цикъла на обществените поръчки. Последва професионална дискусия за ролята на общинския съвет във всяка една от фазите на цикъла на обществените поръчки – от стратегическото планиране до контрола и отчетността.
По време на лекцията бяха разгледани в задълбочен академичен и практико-приложен аспект:
- новите процедури и тенденции в правната уредба на обществените поръчки;
- мястото, правомощията и отговорностите на общинските съвети в цялостния цикъл на управление на обществените поръчки;
- стратегическият принос на ръководните органи за законосъобразното, ефективно и устойчиво прилагане на публично правните механизми;
- добри практики за институционален контрол, превенция на риска и повишаване на прозрачността.
В рамките на събитието беше проведена и процедура по избор на Координационен съвет във връзка с подготовката на Международна конференция в к.к. Албена, която ще се състои в периода 30 юни – 5 юли 2026 г.
Още от категорията
/
Над 400 души от Русенско са преминали през обучения за превенция на детското насилие, половината са ученици
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Откриха мъртъв пеликан в Мартен, птицата е предадена на РИМ - Рус...
17:24 / 26.01.2026
Властите в Русенско отчитат ръст на заболелите от грип и остри ре...
13:56 / 26.01.2026
Градският транспорт в Русе с нови цени на билетите от 1 февруари
13:30 / 26.01.2026
Автомобил се преобърна в крайпътна нива, 19-годишна жена пострада...
12:09 / 26.01.2026
Извършва се проверка на замърсяване на река Дунав край Русенско
10:59 / 26.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.