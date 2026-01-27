В зала Сименс на Русенския университет се проведе специализирана експертна лекция и обучение на обучители, насочени за висш управленски и ръководен състав в публичния сектор. Събитието беше организирано от платформата Procurement.bg, Националния институт по обществени поръчки и Русенския университет "Ангел Кънчев“.Форумът бе открит от ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която приветства участниците с "Добре дошли" и пожела ползотворна работа. Тя отбеляза, че прилагането на Закона за обществените поръчки в различните му аспекти и в проектната и обществената дейност крие редица скрити проблеми. Именно затова подобни форуми са изключително важни, тъй като когато се събират експерти от различни институции, обменът на идеи води до реални и работещи решения. Общата ни задача е да работим по-успешно и да развиваме институциите, в които служим, каза още тя.Водещ на форума бе Валерия Горнячка - председател на Национален институт по обществени поръчки. В рамките на събитието адв. Ева Радева - почетен председател и учредител на Националната асоциация "Правна инициатива за отворено управление“ и Национален институт по обществени поръчки представи Наръчник за управление на цикъла на обществените поръчки. Последва професионална дискусия за ролята на общинския съвет във всяка една от фазите на цикъла на обществените поръчки – от стратегическото планиране до контрола и отчетността.По време на лекцията бяха разгледани в задълбочен академичен и практико-приложен аспект:- новите процедури и тенденции в правната уредба на обществените поръчки;- мястото, правомощията и отговорностите на общинските съвети в цялостния цикъл на управление на обществените поръчки;- стратегическият принос на ръководните органи за законосъобразното, ефективно и устойчиво прилагане на публично правните механизми;- добри практики за институционален контрол, превенция на риска и повишаване на прозрачността.В рамките на събитието беше проведена и процедура по избор на Координационен съвет във връзка с подготовката на Международна конференция в к.к. Албена, която ще се състои в периода 30 юни – 5 юли 2026 г.