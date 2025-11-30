Русе стана град на нови двама европейски шампиони и един вицешампион
Състезанието се проведе днес в София. На татамито излязоха трима представители на русенския клуб с треньор сенсей Здравко Иванов – най-титулуваният каратист в страната.
В първенството отлично се представи 7-годишният Виктор Иванов , който стана европейски шампион в категория 28 кг. Блестящо участие записа и 8-годишният Илиян Точев , който завоюва шампионската европейска титла в категория до 37 кг.
Много добро постижение отбеляза и Габриела Георгиева , която стана вицеевропейска шампионска в категория до 40 кг.
Следващият голям турнир на русенци е на 13 декември , когато ще премерят сили с конкурентите си от Alfa fight tournament в Гюргево.
