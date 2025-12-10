В Общински съвет - Русе се проведе работна среща за стартиране на информационна кампания срещу човешкия папилома вирус (HPV).По инициатива на д-р Румина Минчева-Василева и по покана на Алисе Муртезова, председател на Постоянната комисията по здравеопазване и социална политика към местния парламент, представители на ключови институции обсъдиха организирането на ежегодна превантивна кампания в дунавския град.В срещата участваха представители на РУО и РЗИ, председателят на общопрактикуващите лекари д-р Орлин Кожухаров, д-р Теодора Константинова и членове на здравната комисия към Общинския съвет. Участниците обсъдиха необходимостта от повишаване на информираността на гражданите относно рисковете от HPV инфекция, методите за превенция и достъпните възможности за ваксинация. Особено внимание бе отделено на младежите и важността на образователните дейности в училищата.Експертите изразиха готовност за активно сътрудничество при планирането и реализирането на кампания сред учениците в 11 и 12 клас, която цели да подобри общественото здраве и да намали заболеваемостта от HPV-свързани заболявания в региона. Инициативата е част от дейностите на местната власт и здравните институции в Русе за превенция на заболяванията и промоция на здравословен начин на живот сред младите хора.