Русе стартира информационна кампания срещу HPV сред младежите
© Общински съвет - Русе
По инициатива на д-р Румина Минчева-Василева и по покана на Алисе Муртезова, председател на Постоянната комисията по здравеопазване и социална политика към местния парламент, представители на ключови институции обсъдиха организирането на ежегодна превантивна кампания в дунавския град.
В срещата участваха представители на РУО и РЗИ, председателят на общопрактикуващите лекари д-р Орлин Кожухаров, д-р Теодора Константинова и членове на здравната комисия към Общинския съвет. Участниците обсъдиха необходимостта от повишаване на информираността на гражданите относно рисковете от HPV инфекция, методите за превенция и достъпните възможности за ваксинация. Особено внимание бе отделено на младежите и важността на образователните дейности в училищата.
Експертите изразиха готовност за активно сътрудничество при планирането и реализирането на кампания сред учениците в 11 и 12 клас, която цели да подобри общественото здраве и да намали заболеваемостта от HPV-свързани заболявания в региона. Инициативата е част от дейностите на местната власт и здравните институции в Русе за превенция на заболяванията и промоция на здравословен начин на живот сред младите хора.
Още от категорията
/
Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
09.12
Община Русе и Асоциацията за инсулт и афазия подписаха меморандум за превенция и подкрепа на пациенти
09.12
Драгомир Драганов: 36 години дължим уважение на основателите на СДС, че ни дадоха сила, вяра и насока за правилното развитие на България
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ветово напълни пощада с протестиращи в подкрепа на правителството...
19:59 / 09.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.