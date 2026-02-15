Може ли 5-годишно дете да програмира робот? В Русе отговорът скоро ще бъде "Да“. След като вдъхнови десетки деца в Бургас и Карнобат, Школа "Търсачите“ разширява обхвата си и отваря врати в "Дворецът на децата“.На 21 и 22 февруари в "Дворецът на децата“ – партньор и домакин на инициативата – ще се проведат открити занимания по следния график:- 10:00 - 11:00 – възраст 5 - 6 години- 11:30 - 12:30 – възраст 7 - 12 годиниПо време на тях децата ще направят първите си стъпки в света на роботиката и технологиите, а родителите ще се запознаят с програмата и условията за кандидатстване. Местата са ограничени, а интересът е традиционно висок. Предварителната регистрация е задължителна на: https://www.tarsachite.education/ruse .След демо уроците Школа "Търсачите“ ще отвори на сайта си кандидатстването за стипендии. Редовните занятия стартират през март и ще се провеждат веднъж седмично в "Дворецът на децата“. Едно ниво на програмата по роботика продължава 12 седмици. Чрез методите на STEM образованието децата се потапят в света на инженерството и критичното мислене."Целта ни е да вдъхновим малките откриватели. В школата не просто сглобяваме роботи, а изграждаме увереност и умения за работа в екип. Провокираме ги да мислят логически - това са умения, които ще им служат цял живот, независимо от професията, която изберат“, споделят от екипа на Школа "Търсачите“.Школа "Търсачите“ е образователна програма на "Голямата Оранжева Фондация“ за развитие на аналитичното и творческо мислене. След успеха в Бургас и Карнобат, фондацията разширява инициативата и в Русе, като напълно финансира обучението на одобрените кандидати. Чрез тези стипендии се премахват финансовите прегради пред качественото образование, а водещи критерии за прием остават единствено мотивацията и активното участие на децата.