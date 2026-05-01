Тази вечер в Русе бе открит финалният кръг на XXII национална олимпиада по география и икономика с богата културна програма. Домакин на събитието, което събира елита на младите географски таланти на България е Средното училище по европейски езици (СУЕЕ) "Св. Константин-Кирил Философ". На откриването, което се проведе в зала "Русе" присъства и областният управител Орлин Пенков.

Той посочи, че географията и икономиката не са просто учебни дисциплини, а ключ към разбирането на света – неговото разнообразие, ресурси, предизвикателства и възможности. "Те ни учат да мислим глобално, да анализираме, да правим връзки и да търсим устойчиви решения за бъдещето. Светът не е статичен – той се променя непрекъснато. Климатът се изменя, градовете растат, пазарите се развиват, а обществата търсят своя път. В този сложен и свързан свят най-ценни са хората, които могат да разбират процесите, да мислят в перспектива и да намират баланс между развитие и устойчивост и именно тези науки ни дават инструментите да ги осмислим и анализираме", посочи Пенков.

Областният управител сподели, че заедно географията и икономиката изграждат цялостна картина на света – такава, която ни помага не само да го разбираме, но и да участваме активно в неговото развитие. Той пожела на участниците успех, увереност и вдъхновение. Пенков благодари и на директора на СУЕЕ Добромира Николова за отличното ниво на организация на събитието.

В националния кръг участват 126 ученици. Те представляват над 45 водещи училища от 25 различни населени места в страната. Сред градовете с най-силно присъствие са София, Варна, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Русе, Плевен и Благоевград, като участници пристигат и от по-малки общини като Ардино, Дулово, Тетевен и Свети Влас. До финалния етап в Русе са допуснати ученици от четири състезателни групи: VII клас, VIII–IX клас, X клас и XI–XII клас. Националният кръг включва няколко сериозни изпитания – предварителен писмен изпит с 15 задачи, мултимедиен тест, който проверява бързината на мислене и визуалната култура на участниците, както и специален iGeo етап. В него първите седем ученици от по-горните възрастови групи ще се явят на допълнителен изпит по теми от Международната олимпиада по география, за да бъдат определени най-добрите сред най-добрите.

Председател на националната комисия е доц. д-р Емилия Патарчанова. В своето обръщение тя обърна внимание на отбелязването на 150-ата годишнина от Априлското въстание и посочи, че то е еманация на възрожденския български дух да бъде свободен. Тя посчии, че е горда, че състезанието се провежда именно в Русе, който е най-европейският град на предосвобожденска България, символ на модерността, град мост на свободата, откъдето са тръгвали и са се връщали десетки български революционери, книжовници и просветители. Доцент Патарчанова сподели още, че през миналата година българските ученици са донесли 4 медала от международната олимпиада в Тайланд. "Географията отдавна не е само система от знания, тя е наука на бъдещето, която ни дава инструментите да се справим с глобалните предизвикателства – от климатичните промени през демографските процеси до устойчивото развитие", посочи още е доц. д-р Емилия Патарчанова.

Форумът има за цел да предостави възможност за интелектуална изява на учениците, да стимулира тяхното личностно развитие и да насърчи обмена на добри практики между преподавателите по география. Резултатите от олимпиадата ще станат ясни тази неделя, като те ще послужат за определяне на националните отбори за Международната олимпиада по география в Истанбул през август 2026 г. и за Европейската олимпиада във Варна през юни – юли 2026 г. Официалното награждаване ще се проведе на 3 май от 13:30 ч. в Чуждоезиковия център на СУ за европейски езици.

На откриването на олимпиадата присъства и директорът на дирекция "Образование и култура" в Община Русе Цветослав Димитров, както и представители на Регионалното управление на образованието (РУО). "Фактът, че Русе за четвърти път е избран за център на това престижно състезание, е неоспоримо признание за традициите на нашия град като водещ образователен център. Русе посреща тези млади таланти с достойнство и с гордостта на град, дълбоко убеден в силата на знанието. Четири домакинства на олимпиадата са свидетелство за трайно изграден авторитет, за институционална зрялост и за висок професионализъм на целия екип на Регионалното управление на образованието в Русе", посочи Димитров и връчи на представителите на РУО поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков. "Вярвам, че съвместната работа със СУЕЕ "Свети Константин-Кирил Философ" ще осигури отлични условия за участниците и ще затвърди репутацията на Русе като град на знанието и иновациите.

"Община Русе винаги ще бъде Ваш партньор в усилията за популяризиране на образованието и науката, защото инвестицията в младите умове е инвестиция в бъдещето на България. Уверен съм, че този успех ще бъде стимул за още по-амбициозни проекти и постижения", се казва в написаното от него.

От своя страна Валерия Лавчева от РУО пожела успешни дни за училището домакин, успешно представяне на всички участници и ползотворна работа на цялата комисия.