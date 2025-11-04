Русе тренира за реакция при промишлена авария с висок риск
Темата на учението е "Действия на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на Община Русе и силите за реагиране на Единната спасителна система (ЕСС) при ликвидиране на последствията от възникнала промишлена авария с пострадали хора в предприятие с висок рисков потенциал "Депо за светли нефтопродукти – Русе“ с оператор "Сакса“ ООД“, съобщи общината.
Основната цел е да се подобри координацията между съставните части на Единната спасителна система и органите на местната власт при реагиране на промишлени аварии, както и да се усъвършенства способността на членовете на Общинския щаб да вземат решения и организират спасителни и неотложни аварийно-възстановителни дейности.
По време на практическата част на учението автомобилите и специализираната техника на участващите структури от ЕСС ще се движат с включени светлинни и звукови сигнали.
