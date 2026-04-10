Районната избирателна комисия в Русе започна обучения на членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ във всички осем общини от региона, съобщи областният управител Орлин Пенков, цитиран от Община Русе.

Той обясни, че именно Областната администрация осигурява изцяло логистичния процес, като уточни, че е изготвен график, според който обученията трябва да приключат на 15 април. Графикът на обученията е съобразен с ангажираността на участниците и се провежда поетапно в различни населени места от областта. Идния вторник /14 април/ обучения ще се проведат във Ветово и Иваново съответно от 10.00 ч. и 15.00 ч. На 15 април обучения ще се проведат в Две могили от 13.00 ч. и в Русе от 18.00 ч. в зала "Арена Русе“.

Инициативата има за цел да гарантира законосъобразното протичане на изборния процес и ефективното изпълнение на задълженията на комисиите в изборния ден. В рамките на сесиите членовете на СИК се запознават с основните си правомощия, процедурите по откриване и закриване на изборния ден, организацията на гласуването, както и с правилата за отчитане на резултатите. Специално внимание се отделя на работата с изборните книжа и материали, попълването на протоколите, както и на действията при възникване на различни казуси в изборния ден. Обученията поставят фокус върху реални ситуации и практически решения, свързани машинното и хартиено гласуване.

"Целта на обученията е да се осигури добра подготовка на всички членове на секционните комисии, така че изборният процес да премине спокойно, прозрачно и при стриктно спазване на закона“, заяви Пенков. Той посочи, че на някои от обучения представители на наблюдателната мисията на ОССЕ в България.

Пенков призовава всички членове на СИК да се включат активно в обученията, тъй като добрата подготовка е ключова за успешното провеждане на изборите.

Същевременно се провеждат и онлайн обучения от Централната избирателна комисия.