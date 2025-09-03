Русе в търсене на нов главен архитект

© Община Русе обявява конкурсна процедура за заемане на длъжността "Главен архитект“. Кандидатите трябва да притежават висше образование със степен "магистър“ по специалност "Архитектура“, както и най-малко четиригодишен професионален опит в съответната област. Изисква се също да имат пълна проектантска правоспособност или необходимия стаж за придобиването ѝ.



Конкурсът ще се проведе в три етапа –проверка за съответствие на представените документи и предварително обявените изисквания за заемане на длъжността, тест върху приложимото законодателство и интервю, което ще оцени управленските, професионалните и комуникативните умения на кандидатите.



Документите за участие се подават в срок от един месец от публикуването на обявлението.