Русе вече разполага с автоматични външни дефибрилатори
©
Според медицински експерти внезапният сърдечен арест е едно от най-честите животозастрашаващи състояния извън болница, като в подобни случаи всяка минута е решаваща. Автоматичните външни дефибрилатори са напълно безопасни, дават ясни гласови и визуални инструкции и могат да бъдат използвани от всеки гражданин. Те се активират автоматично само при наличие на сърдечен ритъм, изискващ дефибрилация, и представляват безценен шанс за спасяване на човешки живот до пристигането на екип на Спешна помощ.
Проектът предвижда и обучение по базова поддръжка на живота и работа с дефибрилатори за служители, охрана и доброволци, за да бъдат по-добре подготвени за реакция при спешни ситуации, съобщи общинската администрация в крайдунавския град.
Като част от предприетите действия, Общинското предприятие "Спортни имоти“ закупи автоматичен външен дефибрилатор за Спортния комплекс "Ялта" от специализирана фирма за медицинско оборудване. Предприятието планира да достави още един АВД и през тази година.
Автоматичните дефибрилатори ще бъдат закупени от неправителствени организации и ще бъдат дарени на Община Русе за целите на инициативата. Проектът може да бъде разширен с монтиране на апарати и в училища, спортни зали и други обществени обекти, като може да се предостави и публична електронна карта на разположението им.
Още от категорията
/
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хазартна зависимост и дълговата спирала - връзката им с престъпността – проблеми, рискове, възможности"
28.01
Над 400 души от Русенско са преминали през обучения за превенция на детското насилие, половината са ученици
24.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Съдебната палата в Русе се проведе открита лекция на тема: "Хаз...
17:15 / 28.01.2026
Продължава ремонтът на Дунав мост, монтирани са нови пътни панели...
17:16 / 28.01.2026
Затварят движението на Дунав мост при Русе
12:51 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.