Общинският съвет в Русе прие днес решение за стартиране на пилотен проект за поставяне на автоматични външни дефибрилатори /АВД/ на ключови обществени места в града. В първия етап на инициативата ще бъдат монтирани пет дефибрилатора на локации с висока посещаемост и денонощна достъпност в района на пл. "Свобода“, пл. "Княз Александър Батенберг“, Парка на младежта, крайбрежната алея и зала "Арена Русе“.Според медицински експерти внезапният сърдечен арест е едно от най-честите животозастрашаващи състояния извън болница, като в подобни случаи всяка минута е решаваща. Автоматичните външни дефибрилатори са напълно безопасни, дават ясни гласови и визуални инструкции и могат да бъдат използвани от всеки гражданин. Те се активират автоматично само при наличие на сърдечен ритъм, изискващ дефибрилация, и представляват безценен шанс за спасяване на човешки живот до пристигането на екип на Спешна помощ.Проектът предвижда и обучение по базова поддръжка на живота и работа с дефибрилатори за служители, охрана и доброволци, за да бъдат по-добре подготвени за реакция при спешни ситуации, съобщи общинската администрация в крайдунавския град.Като част от предприетите действия, Общинското предприятие "Спортни имоти“ закупи автоматичен външен дефибрилатор за Спортния комплекс "Ялта" от специализирана фирма за медицинско оборудване. Предприятието планира да достави още един АВД и през тази година.Автоматичните дефибрилатори ще бъдат закупени от неправителствени организации и ще бъдат дарени на Община Русе за целите на инициативата. Проектът може да бъде разширен с монтиране на апарати и в училища, спортни зали и други обществени обекти, като може да се предостави и публична електронна карта на разположението им.