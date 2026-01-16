Русе започва подготовка за мащабен протест заради АМ "Русе-Велико Търново"?
© Областна администрация - Русе
Представяме Ви пълния текст:
В Русе за пореден път се настанява тревожното усещане, че един жизненоважен за града и региона проект – магистралата Русе – Велико Търново – отново е изправен пред риск от забавяне, а в най-лошия случай и от фактическо блокиране.
Повод за това са последните действия на Агенция "Пътна инфраструктура“, която обяви административен проблем и прекрати обществена поръчка, пряко свързана с подготовката на проекта. Формално става дума за процедурен казус, но на практика подобни "административни спирачки“ вече добре познаваме – те водят до реално замразяване на срокове, разпадане на графици и отлагане с години. Русе няма повече време за подобни експерименти.
Русе е град на първите неща – първата железница, първата търговска камара, първите модерни институции. Днес обаче, вследствие на дългогодишна и последователна лоша държавна политика, градът е инфраструктурно откъснат от останалата част на България.
Не е нормално в XXI век разстояние от около 300 км до столицата да отнема четири часа и половина при движение по ограниченията, и пет часа, ако човек си позволи елементарна почивка. Това не е просто неудобство – това е структурен проблем, който влияе пряко върху икономиката, инвестициите, демографията и сигурността.
В навечерието на нова предизборна кампания искаме да заявим ясно:
Русенци отказваме да слушаме поредните обещания.
Докато 51-ото Народно събрание функционира, то носи отговорността да заеме ясна позиция и да реши този въпрос. Настояваме народните представители да зададат всички необходими въпроси към ресорния министър, да изискат конкретни срокове и гаранции и преди парламентарната ваканция проблемът да бъде институционално решен. В противен случай не виждаме с какво доверие политическите партии ще търсят подкрепата на русенци в предстоящата кампания.
Поради липсата на достатъчно ясни действия, в Русе започваме подготовка за мащабен граждански протест, който при необходимост и за неопределено време ще доведе до блокиране на Дунав мост. Това не е самоцел, а последно средство, когато институционалният диалог не дава резултат.
Настояваме за спешни и конкретни мерки.
Настояваме темата за магистралата Русе – Велико Търново да бъде реален приоритет, а не фон на други законодателни процеси, включително промените в изборното законодателство.
Паралелно с това започваме и гражданска петиция, с която да обединим гласа на русенци и ясно да покажем, че този въпрос не е партиен, а жизненоважен обществен интерес.
Русе няма повече време.
Всяко забавяне се плаща с човешки животи, икономическо изоставане и обезлюдяване.
Петиция: ТУК.
Още от категорията
/
Ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" зарадваха деца с аутизъм със спектакъла "Разбойническа приказка"
13:32
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
11.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.