Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Протест срещу Бюджет 2026 се провежда и в Русе. Протестиращите настояват  и с за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори.

Протсиращите настояват за реформи в правосъдието. Протест е обявен "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите"

Недоволните се събраха пред Съдебната палата в града.