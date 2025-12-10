Русенци изпълниха центъра на града, за да изразят своето недоволство срещу правителството
Протестиращите категорично изразяват своето недоволство към сегашното управление. Те развяват българския трибагреник и множество плакати с надписи като: "ОСТАВКА" и "Държавата е наша, а не тяхна".
От кадри публикувани в социалните мрежи се вижда, че на място има засилено полицейско присъствие.
