Гражданите на Русе се събраха пред Съдебната палата в центъра на Русе за поредния антиправителствен протест, организиран от коалицията "Продължаваме промяната -Девократична България".Протестиращите категорично изразяват своето недоволство към сегашното управление. Те развяват българския трибагреник и множество плакати с надписи като: "ОСТАВКА" и "Държавата е наша, а не тяхна".От кадри публикувани в социалните мрежи се вижда, че на място има засилено полицейско присъствие.