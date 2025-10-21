На 22.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Русе, района на "Пухлево дере", "Мототехника", "Захарен завод"; бул. "Липник" 133, 135; бул. "България" 288 ; местност "Кадишева нива"; "Кръста"; "Хаджи Генова чешма"; ул. "Христо Македонски" 48 , "ТЕЦ - Изток" 71; трафопостове: "Проходна будка Мототехника", "П/ст II-ри Подем", СТП "Горско стопанство", "Нектар", "Нора", "Дезинфекционна станция", "Вагоно-ремонтен цех", "Прох.будка II-ри Подем", БКТП "Хюндай", ФЕЦ "Солано"," Мототехника", КТП "Ралица".На 22.10.2025 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Черешово, ТП 1 Черешово, ТП 2 Черешово, ТП 3 Черешово, ТП 4 Черешово, ТП 5 Черешово, ТП "ТКЗС Черешово" ,МТТ "Хладилника" Черешово, МТП "Кладенеца" Черешово, БКТП "МИР" Черешово, БКТП "Стан Солар 1 и 2 " Черешово.В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Дряновец, ТП 2, ТП 3, ТП 4, ТП "ТКЗС", ТП "П/св Дряновец".В периода 21.10.2025 г. - 24.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради планирани ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:с. Дряновец: ТП 1, ТП 5; с. Копривец: ТП "Мелница", МТТ 10, ТП "Работилница", БКТП "Биотоплина".На 22.10.2025 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:гр. Сливо поле: БКТП "Ловела“, ТП "ТКЗС Сливо поле“, МТП "Русеви Сливо поле“, МТП "РПК Фуражен цех“, ТП 5 "Детска градина“, ТП 2 "Училище“, ТП "Сливо поле Работилница“ , ТП "ХВК Сливо поле“, ТП "Ес ЕЛ Сливо поле“, МТТ "Шомби“ , ТП 1,ТП 2, ТП 4, ТП 9; Обекти: Автопункт, Панаир, Сладкарница, Ветеринарна Лечебница, Ветеринарна Служба, Детска Градина; Улиците: "Ал. Константинов", "Беласица", "Бузлуджа", "България", "Васил Левски", "Вежен", "Велико", "Търново", "Витоша", "Вихрен", "Воден", "Георги Мамарчев", "Демокрация Търг Център", "Детелина", "Добри Чинтулов Стоп. Двор", "Йордан Лютибродски", "Камчия", "Климент Охридски", "Константин Иречек", "Любен Каравелов", "Мальовица", "Марица", "Мургаш", "Мусала", "Никола Обретенов", "Оборище", "Околчица", "Орфей", "П. К. Яворов", "Пазарна Гостилница", "Панайот Волов", "Петко Р. Славейков", "Преслав", "Първи Май", "Раковски", "Рила", "Родопи", "Св. Иван Рилски", "Средна гора", "Ст. Караджа", "Стойко Маринов", "Стоян Пенчев", "Тимок Стари Лозя", "Трапезица", "Тунджа", "Търговски Център", "Хан Аспарух", "Христо Ботев", "Цар Иван Шишман", "Цар Симеон", "Царевец", "Чавдар Войвода", "Черно Море", включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.На 22.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на:гр. Сливо поле: МТТ "Бялата къща“; гр. Русе, местност "Слатина", ТП "Угоително Нов", ТП "Угоително Стар", ТП "ССА Летище", МТП "Агропласмент", Резервно захранване на "Линамар"; жилищни блокове в местност "Слатина": бл.1, бл. 2, бл. 3, бл. 4, бл. 5; фирми в местност "Слатина": "Инвест Клиийнинг" ЕООД, "Уникат 2016" ЕООД, "Вип Ал 07" ЕООД, "Линамар Лайт Металс Русе" ЕООД, "Боримес" ЕООД, "Фенопласт 99" ЕООД, "Обекти на Община Русе м-ст Слатина", ЕТ "Политеимпех - Петър Копчев", ЕТ "Марин Атанасов Феролес", "Европласт" ЕООД, "Раданс" ООД, ЕТ "Крсимир Атанасов Роял", "Мапекс Агро" ЕООД, "Зъбонарязване 2007" ООД, "Уникат 1005" ЕООД, "Пит Стоп" ЕООД, "Локсбоун Хоумс" ЕООД, "Би Енд Ди Трейд Къмпани" ЕООД, "Меркон Ел Ел Си ООД, "Летински Инженеринг" ЕООД, "АЕМС 98 - Продажби" ООД, "Съвременни Системи ЕООД, включително кабелни оператори за ТВ и данни, помпени станции на "Водоснабдяване“, ВЕИ и базови станции на мобилни оператори, намиращи се на територията на посоченoтo населено място и улици.На 22.10.2025 г., от 8:20 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на:с. Долна студена, БКТП "Бореалис", БКТП "Триада", ТП 3 МТП 4; с. Белцов: ТП 1, ТП 3, ТП 4,ТП "ТКЗС", ТП "П/ст Белцов".На 22.10.2025 г., от 8:30 ч. до 16:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района нас. Стърмен: ТП 1, ТП "Родопа"; с. Ботров: ТП 1, ТП 2; с. Долна Студена: ТП 1, ТП 2, ТП "Кравеферма Ценово", ТП "Фуражен цех"; с. Новград: ТП 7, ТП "БТК"; с. Беляново: ТП 1, ТП 2; с. Кривина: ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 5, ТП 6, ТП "Помпена станция“; с. Белцов: ТП 1, ТП 3, ТП 4, ТП "ТКЗС", ТП "П/ст Белцов".