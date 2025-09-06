Русенци отбелязаха 140 години от Съединението

© 140-ата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия беше отбелязана в Русе с празнична церемония и полагане на венци и цветя пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война.



Инициативата беше организирана от Община Русе, а сред официалните гости беше и заместник областният управител Георги Георгиев, който отбеляза, че трябва да разглеждаме Съединението не само като политически акт, а като държавнически връх, част от осъществяването на националния идеал, в който българският народ е открил своята вътрешна сила и я е превърнал в историческо дело.



"В онзи момент ние доказахме, че когато сме заедно, не просто съществуваме, а градим бъдеще! Истинската сила на Съединението е в това, че то е плод на единомислие и солидарност. Съединението получи външна враждебност от Великите сили и нашите съседи, но бе отстояно със собствената ни решителност, с народната мъдрост и чувството за общност“, допълни Георгиев.



Според него това ни учи, че истинският напредък се гради отвътре навън и посочи, че Съединението е акт, който тогава е бил осъзнат, пожелан и осъществен от народа, и от тези, които са го управлявали.



"Днес реалността ни поставя често пред по-различни ситуации, в които трябва да се научим да загърбваме личните си стремежи за власт. Всъщност това, което е отличителна черта на една напреднала нация е именно чувството за отговорност към останалите и родината. Често се оказваме свидетели на множество противоборства, които водят до разединение в обществото, но е крайно време всеки един от нас да поеме своята отговорност и да знае, че Съединението не е само дума, а символ на нашата нация, защото именно Съединението прави силата“, категоричен бе заместник областният управител.



Той говори и за силата и значението на родолюбието в днешни дни. "Родолюбие е да носиш България не само в паспорта, а и в сърцето си. Да я пазиш не защото е съвършена, а защото е твоя. Да искаш тя да бъде по-добра – не утре, не след години, а днес. Родолюбие е да си готов да жертваш комфорта и егото си, но и да съграждаш и да дадеш всичко от себе си родният ти град и родната ти страна да просперират. Да не търсиш винаги "другите“, а да поемеш отговорност за това, което зависи от теб.



Родолюбието е действие. Истинският патриот не вдига шум с думи, а оставя следи с дела, заявявайки открито своята позиция и правейки всичко възможно тя да се превърне във водещо начало. Той пази паметта на предците, но и гледа в бъдещето“, отбеляза заместник областният управител Георгиев.



От своя страна кметът Милков посочи, че преди 140 години българският народ е направил самостоятелно най-смелата стъпка в новата си история, без да чака одобрение, разрешение или потупване по рамото от някого отвън. "Днес ние отдаваме почит на хората, проявили смелост и дързост, направили тази стъпка заедно с всички българи. В обществено-исторически план българският народ винаги, когато прояви любовта си към родината прави чудеса.



Личностите са определящи, личността на човека събужда историята, но историята се промяна от общността. Заедно, единни, ние като общност българска променяме историята“, каза кметът Милков и посочи, че трябва да почувстваме този празник в личен план.



"Когато се сее раздор и нихилизъм отвън, а обществото се атомизира и целта е всеки един от нас да бъде отделен човек, а не общност, Съединението трябва да е тук между нас. Тук е нашата отговорност, да направим много по-трудното да обединим разпокъсаните души“, допълни кметът



По традиция бе отслужена заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен в чест на Съединението на България от Негово Преосвещенство Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум и свещеници от Русенска Света Митрополия. Дядо Макарий припомни Светото Евангелие и посочи, че Съединението е светъл ден за нашата история, който насочваше досега, насочва и ще насочва нашите стъпки и в бъдеще.



"Много е трудно в историята, особено днес да се преборим и да извършим дела, които да се превърнат във фарове на историята, които да осветяват тъмните дни на нашето ежедневие. Основната задача е да осмислим делата на миналото в перспективата на бъдещето, в това да зададем цел към която всички заедно да се устремим. Много е трудно сега да измислим такава цел след като постигнахме всички национални цели след 90-та година – приемането на страната ни в НАТО, ЕС и Еврозоната. Истината е, че, за да бъде един акт признат за фар и светъл той трябва да е припознат и приветстван от всички“, каза Негово Преосвещенство Макарий. Той посочи, че фаровете, които сме имали досега все повече губят своето значение и се отдалечават от нашето съзнание и сърце. "Само, когато обърнем поглед, взор, молитви към Бог, тогава той може би ще изпрати хора, които да поставят значима цел, към която да погледнем и да се устремим безпрекословно и без разногласия“, подчерта той.



В знак на признателност бе строен почетен караул, който бе приет от началника на гарнизона и командира на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Духовият оркестър начело с Димчо Рубчев изпълни множество празнични маршове. По традиция честването завърши с поднасяне на венци и цветя, като част от тях бяха поднесени от представители на Военно формирование 42520 – Щръклево.



Водещ на събитието беше Косьо Станев. Сред официалните гости на събитието бяха председателят на Общинския съвет академик Христо Белоев, който е и почетен ректор на Русенския университет, ректорът доц. д-р Десислава Атанасова, народните представители Николай Братованов и Златан Златанов, ръководители на институции от региона, както и началникът на Военно окръжие I степен – Русе полковник Васил Петров.