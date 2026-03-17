Русенци отдадоха почит на революционера Ангел Кънчев
©
"Какво може да бъде по-велико от мечтите на един млад човек? Само каузата, на която посвещава живота си. Всеки от нас има свой път и свое призвание. Към младите хора бих казал – намерете своята кауза и я следвайте смело. Нека тя бъде България. Именно това почитаме днес – примера, който ни остави Ангел Кънчев“, обърна се кметът към присъстващите.
Народният хор към Националното училище за изкуства "Проф. В. Стоянов“ изпълни "България глава вдигнали“, а Николая Владова от Общинския детски център за култура и изкуство представи стихотворението "Към родината“ на видния български поет Николай Лилиев. Свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на бележития българин.
Годишнината от кончината на революционера бе уважена още от заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, както и от представители на местната и държавна власт. Венци и цветя бяха положени от присъстващите пред паметника на героя на ул. "Славянски“.
Церемонията бе водена от актьора в Драматичен театър "Сава Огнянов“ Борислав Апостолов, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град.
Още от категорията
/
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
10:25 / 16.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.