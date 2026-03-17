С възпоменателна церемония, организирана от Община Русе, днес бе отдадена почит на революционера Ангел Кънчев по случай 154 г. от гибелта му."Какво може да бъде по-велико от мечтите на един млад човек? Само каузата, на която посвещава живота си. Всеки от нас има свой път и свое призвание. Към младите хора бих казал – намерете своята кауза и я следвайте смело. Нека тя бъде България. Именно това почитаме днес – примера, който ни остави Ангел Кънчев“, обърна се кметът към присъстващите.Народният хор към Националното училище за изкуства "Проф. В. Стоянов“ изпълни "България глава вдигнали“, а Николая Владова от Общинския детски център за култура и изкуство представи стихотворението "Към родината“ на видния български поет Николай Лилиев. Свещеници от Русенската света митрополия отслужиха заупокойна молитва в памет на бележития българин.Годишнината от кончината на революционера бе уважена още от заместник-кметовете Енчо Енчев и Димитър Недев, както и от представители на местната и държавна власт. Венци и цветя бяха положени от присъстващите пред паметника на героя на ул. "Славянски“.Церемонията бе водена от актьора в Драматичен театър "Сава Огнянов“ Борислав Апостолов, съобщиха от общинската администрация в крайдунавския град.