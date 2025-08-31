Новини
Русенци с 10 медала от международния турнир "Дунавски стрели"
Автор: Емануела Вилизарова 14:35Коментари (0)68
© Община Русе
Завърши 41-вият Международен турнир "Дунавски стрели“, който се проведе на 30 и 31 август на Градския стадион в Русе. На официална церемония днес бяха наградени победителите в 10 дисциплини. Състезателите от Спортния клуб "Джамбо-2006", който е организатор на проявата, спечелиха 10 медала в конкуренция с 80 участници от България, Румъния и Кипър. Русенци бяха отличени с 3 златни, 4 сребърни и 3 бронзови медала.

Европейският шампион Иван Банчев завоюва златен медал в рекърв мъже, а при жените Диляна Джамбазова грабна бронзовия медал. Йордан Джамбазов се класира втори в рекърв мъже 50+. Русенци доминираха в компаунд мъже, където Овидио Ахиле взе сребърния медал, а Виктор Петров – бронзовия. Със златен медал си тръгна от състезанието и Росен Тодоров, който стана първи в компаунд мъже 50+.

Призовите места в гол лък мъже също останаха за русенци – първи е Александр Бальовски, а втори - Александър Атанасов. 

 В отборното класиране в рекърв мъже Иван Банчев, Отман Суеси и Любомир Христов спечелиха сребърния медал. В рекърв смесени отбори възпитаниците на русенския клуб Диляна Джамбазова и Иван Банчев спечелиха бронзовото отличие.   

Турнирът се организира със съдействието на Община Русе и е последното състезание на Иван Банчев и Йордан Джамбазов преди Световното първенство в Южна Корея.






