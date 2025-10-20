ЗАРЕЖДАНЕ...
Русенци с жалба в съда заради забраната на алкохола на публични места!
Жалбата на гражданина обхваща същата наредба и се отнася до спорните текстове, въведени с последните промени, приети от Общинския съвет. С оглед на факта, че става въпрос за едно и също нормативно разпореждане, Административният съд в Русе е взел решение двете жалби да бъдат обединени в едно производство.
Очаква се делото да бъде разгледано на 26 ноември 2025 година, когато съдът ще се произнесе по законосъобразността на спорните разпоредби. Според опонентите на промените, забраната за консумация на алкохол на обществени места е прекалено обща и може да бъде използвана за ограничаване на основни граждански права, включително свободното събиране на публични пространства.
Припомняме, че темата предизвика бурни реакции сред жителите на Русе още при гласуването ѝ в Общинския съвет. Според част от общинските съветници и представители на граждански организации, мярката е прекомерна и трудно приложима на практика.
Към момента от Общината не са излезли с официално становище по повод новата жалба. Очаква се по време на съдебното заседание и двете страни да представят своите аргументи пред магистратите.
