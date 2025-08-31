Русенци са притеснени от опасни дървета с отрязани корени

© Русе Медиа Сигнал за опасни дървета по бул. "Придунавски“ в Русе изпратиха притеснени граждани. Тревогите им са свързани с факта, че огромните стволове могат да се стоварят на земята при силен вятър.



Дърветата са буквално на ръба на склон, а кореновата им система на около 50% е отрязана. Мястото е оживено и оттам минават както пешеходци, така и автомобили.



По информация на "Русе Медиа" въпросният терен е държавна собственост и е в активите на НОИ. Въпросът, който се поставя, е държавата или общината трябва да вземат мерки по този казус.