Следващата събота, 1 ноември, от 10 ч. Община Русе организира инициатива за почистване на язовира в Николово. Това стана ясно от публикации на ентусиасти във Facebook.След бедственото положение нивото на водата е изключително ниско и сега е най-подходящото време за русенци да се обединят и да почистят дъното и бреговете, преди водата да се е върнала.Община Русе ще се погрижи да осигури всичко необходимо - ръкавици, чували и извозването на всички събрани отпадъци.Сборният пункт на инициативата ще бъде гребната база до мотела.