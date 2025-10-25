ЗАРЕЖДАНЕ...
Русенци се обединяват, за да почистят язовира в Николово
След бедственото положение нивото на водата е изключително ниско и сега е най-подходящото време за русенци да се обединят и да почистят дъното и бреговете, преди водата да се е върнала.
Община Русе ще се погрижи да осигури всичко необходимо - ръкавици, чували и извозването на всички събрани отпадъци.
Сборният пункт на инициативата ще бъде гребната база до мотела.
