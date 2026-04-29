Десетки русенци дойдоха в храма "Всех Святих“, за да си вземат последно сбогом с видния русенски общественик и бивш областен управител Владимир Недялков. За да се преклони пред него дойде и заместник областният управител Бранимир Стефанов, съобщиха от областната администрация в крайдунавския град.

"Вярвам, че г-н Недялков ще бъде запомнен като отговорен държавник и последователен защитник на демократичните принципи, отстоявайки европейското развитие на България. Той имаше честа да носи отговорността за решения, които изискваха не само професионализъм, но и кураж, характер и ясна визия за бъдещето. Неговото управление остави трайни следи в подкрепата за местното развитие и в отстояването на ценности, които днес приемаме като даденост. Той беше от онези личности, които не търсят признание, а го заслужават – с постоянство, с последователност и с вярност към каузата, която защитават. Със своите решителни действия и държавнически подход той допринесе за изграждането на обществено доверие и за насърчаването на диалога в сложни и динамични времена“, каза Стефанов.

Той посочи, че приносът на Недялков не се измерва единствено с постигнатите резултати, а и с установените стандарти за почтеност, отговорност и институционална култура. Бранимир Стефанов връчи и съболезнователен адрес на роднините и близките на Владимир Недялков от името на областния управител Орлин Пенков. "Отвъд обществената му роля стоеше и човекът – с достойнство, с чувство за дълг и с човешка близост, която печели доверие и уважение. Човек, който знаеше, че истинското лидерство се измерва не само с решенията, а и с начина, по който се отнасяш към хората“, посочва Пенков.

Припомняме, че Владимир Недялков почина внезапно на 74-годишна възраст в началото на седмицата. Той е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, като е работил последователно като юрисконсулт и съдия. След приключване на мандата си като областен управител, той се завръща към юридическата практика като адвокат. В периода 1990-1991 г. участва активно в политическите процеси като член на Демократическата партия (част от коалицията СДС), ръководена по това време от Стефан Савов. През 1991 г. е избран за председател на Общинската избирателна комисия в Русе за провеждането на първите свободни местни избори. За областен управител е назначен от Филип Димитров, освобождава го служебният премиер Ренета Инджова. След мандата си остава активен наблюдател и критик на обществените процеси в града. В свои интервюта често подчертава необходимостта от по-голяма гражданска активност и разграничаване на професионализма от тяснопартийната кариера в държавната администрация.

Видният юрист имаше лична заслуга за преместване на административния център на областта от Разград в Русе, както и за прерастването на Висшето техническо училище "Ангел Кънчев“ в Русенски университет. Сред обществеността той бе познат и като един от учредителите на Сдружението на бившите областни управители.

На поклонението присъстваха и редица бивши областни управители и техните заместници, както и представители на държавната и местната власт. Всички присъстваха споделиха за Владимир Недялков, че е бил отличен юрист и човек с високи морално-волеви качества. Те посочиха, че неговата кончина е голяма загуба за всички, които са го познавали, защото е бил пример за достоен човек, както в политиката, така и в правото. "Той беше изключително интелигентен и добронамерен събеседник с тънко чувство за хумор в нашата битност на колеги общински съветници и областни управители.