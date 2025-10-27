ЗАРЕЖДАНЕ...
Русенци ще отбележат Архангелова Задушница с панихида
© Община Русе
На този ден почитаме паметта на загиналите за Освобождението на България, на участниците във войните за национално обединение и отдалите живота си български военнослужещи в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на войнския си дълг в мирно време.
Събитието ще се проведе пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. "Александровска“ 120, където ще бъде построен почетен караул, а тържествена музика ще изпълнява Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. Заупокойна молитва в памет на загиналите български воини ще отслужат свещеници от Русенска Света Митрополия. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от ДТ "Сава Огнянов“ Ивайло Спасимиров.
Организациите, които желаят да поднесат венец с официално обявяване от водещия, следва задължително да заявят участието си предварително на имейл pr@mayor-ruse.bg до 16 ч. на 31 октомври. Тези, които не са заявили предварително участие в указания срок, няма да бъдат обявявани от водещия и ще имат възможност да поднесат своите венци след края на церемонията заедно с всички граждани.
Още от категорията
/
Русе се включва в кампанията "Бъди смел, бъди добър!" на Държавната агенция за закрила на детето
15:02
R.S. Riverman group представя новия си албум "Eternal Synergy" – музикално пътешествие през сезоните на духа
11:19
До края на месеца продължава записването за конкурса "Посланик на свободния дух в моето училище"
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русе отбелязва 85 години от откриването на Съдебната палата
14:11 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.