Община Русе кани всички русенци и гости на града на 1 ноември, /събота/ от 11:30 ч. на панихида, с която ще бъде отбелязана Архангелова задушница.На този ден почитаме паметта на загиналите за Освобождението на България, на участниците във войните за национално обединение и отдалите живота си български военнослужещи в операциите по поддържане на мира и при изпълнение на войнския си дълг в мирно време.Събитието ще се проведе пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци на ул. "Александровска“ 120, където ще бъде построен почетен караул, а тържествена музика ще изпълнява Общинският духов оркестър с диригент Димчо Рубчев. Заупокойна молитва в памет на загиналите български воини ще отслужат свещеници от Русенска Света Митрополия. Водещ на церемонията ще бъде актьорът от ДТ "Сава Огнянов“ Ивайло Спасимиров.Организациите, които желаят да поднесат венец с официално обявяване от водещия, следва задължително да заявят участието си предварително на имейл pr@mayor-ruse.bg до 16 ч. на 31 октомври. Тези, които не са заявили предварително участие в указания срок, няма да бъдат обявявани от водещия и ще имат възможност да поднесат своите венци след края на церемонията заедно с всички граждани.