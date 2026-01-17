Възмутени русенци сигнализираха, че районът около мола в Русе се е превърнал в място, където се употребява райски газ и се правят дрифтове. Пожелалите анонимност споделят, че "всеки ден пред автомивка "Ирис“ до мола има флакони с балони с райски газ. Всяка нощ идват тука с коли и дишат. Ако знаят, че децата им идват и се събират тук нощем, да знаят какво правят, после дрифтят по паркинга“.Проверка на "Русе Медиа" показа, че сигналът е верен. Тази сутрин пред автомивката снегът бе осеян с флакони от райски газ и балони. Същата картина бе и около паркинга на мола, заедно със следи от дрифт по заснежения асфалт. Освен флаконите от райски газ има бутилки от алкохол и кенчета от енергийни напитки – всичко за "купон на макс“.За паркинга на мола от години се говори, че се ползва през нощта от младежи да тестват автомобилите си, но сигналите за редовна употреба на райски газ в комбинация със сядане зад волана вече поставят сериозно въпроса за опасност от инциденти. Гражданите сигнализират, ред е на институциите да вземат мерки, а родителите да упражняват контрол.