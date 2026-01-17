Русенци сигнализират: Районът около мола се е превърнал в място, където се употребява райски газ и се правят дрифтове
Проверка на "Русе Медиа" показа, че сигналът е верен. Тази сутрин пред автомивката снегът бе осеян с флакони от райски газ и балони. Същата картина бе и около паркинга на мола, заедно със следи от дрифт по заснежения асфалт. Освен флаконите от райски газ има бутилки от алкохол и кенчета от енергийни напитки – всичко за "купон на макс“.
За паркинга на мола от години се говори, че се ползва през нощта от младежи да тестват автомобилите си, но сигналите за редовна употреба на райски газ в комбинация със сядане зад волана вече поставят сериозно въпроса за опасност от инциденти. Гражданите сигнализират, ред е на институциите да вземат мерки, а родителите да упражняват контрол.
Ученици от НУИ "Проф. Веселин Стоянов" зарадваха деца с аутизъм със спектакъла "Разбойническа приказка"
16.01
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
11.01
Русе започва подготовка за мащабен протест заради АМ "Русе-Велико...
17:40 / 16.01.2026
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава Русе, обявен е жълт код
16:17 / 16.01.2026
Какво постигна община Русе през изминалата седмица?
16:07 / 16.01.2026
Иван Иванов: УМБАЛ "Канев" е финансово стабилна, изцяло реновиран...
15:54 / 16.01.2026
Няма замърсяване на водите на река Дунав след сигнала за потънали...
14:27 / 16.01.2026
