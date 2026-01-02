В първите дни на 2026 година, докато България прави историческата си стъпка към единната европейска валута, киберпрестъпниците вече осребряват масовата дезориентация. Сигнали за зачестили т. нар. "гласов фишинг" атаки към русенци заляха социалните мрежи и полицията, като сценарият е идентичен - фалшива грижа за парите ви заради еврото.Докато институциите и банките многократно предупреждаваха, че превалутирането става автоматично и без човешка намеса, измамниците разчитат именно на страховете, че "нещо може да се обърка".Най-често потребителите получават обаждане, често от чуждестранен номер или през мобилни приложения катоили. Отсреща стои човек, представящ се за служител на популярна платформа за разплащане (най-често визирайкиили подобни финтех услуги), който говори развален английски или български с акцент."Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт", разказа предрусенецът Давид Александров, който също е станал обект на измамата. Според неговия разказ измамниците се опитват да създадат фалшиво усещане за спешност."Целта на "служителя" не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. "Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение," споделя Александров. Крайната цел винаги е една - трицифреният CVC код на гърба на картата или SMS кодът за верификация, което дава пълен достъп до средствата на жертвата.Полицията вече работи по жалби на подобни измами, а експертите по киберсигурност съветват: при подобно обаждане, затворете незабавно и се свържете с банката си чрез официалния телефон на гърба на картата. Никога не връщайте обаждане на непознати номера от чужбина.