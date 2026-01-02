Русенци сигнализират за "ало измамници" във връзка с еврото, експерти съветват как да се предпазим
© NOVA
Докато институциите и банките многократно предупреждаваха, че превалутирането става автоматично и без човешка намеса, измамниците разчитат именно на страховете, че "нещо може да се обърка".
Най-често потребителите получават обаждане, често от чуждестранен номер или през мобилни приложения като Viber или WhatsApp. Отсреща стои човек, представящ се за служител на популярна платформа за разплащане (най-често визирайки Revolut или подобни финтех услуги), който говори развален английски или български с акцент.
"Казаха ми, че заради преминаването към еврото е необходимо да бъде обновен моят акаунт", разказа пред NOVA русенецът Давид Александров, който също е станал обект на измамата. Според неговия разказ измамниците се опитват да създадат фалшиво усещане за спешност.
"Целта на "служителя" не е да ви помогне, а да ви накара сами да продиктувате данните си. "Опитваше се да отгатва цифрите на картата, искайки потвърждение," споделя Александров. Крайната цел винаги е една - трицифреният CVC код на гърба на картата или SMS кодът за верификация, което дава пълен достъп до средствата на жертвата.
Полицията вече работи по жалби на подобни измами, а експертите по киберсигурност съветват: при подобно обаждане, затворете незабавно и се свържете с банката си чрез официалния телефон на гърба на картата. Никога не връщайте обаждане на непознати номера от чужбина.
Още по темата
/
Петър Ганев: При някои храни и при ресторантите говорим за над 80% увеличение на цените за 5–6 години
10:01
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:09
Прогноза: Минимум 50% от дребните търговци няма и да могат да отворят през януари поради липса на дребни евромонети и банкноти
09:03
Управител на голям магазин: Не приемаме повече от 50 лева на стотинки, защото няма къде да ги съхраняваме и се образува огромна опашка
08:44
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Цветанка Минчева от Асоциацията на банките у нас: Не вярвайте на хора, които твърдят, че могат да ви сменят парите по по-изгоден курс
01.01
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят коректно касовите апарати в евро
01.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Русе ще пътуват безплатно до 3 януари – не могат да настроят ко...
18:19 / 01.01.2026
Драгомир Драганов: 31 декември 2025 година и 1 януари 2026 година...
08:11 / 01.01.2026
Мразовита утрин: Термометрите в Русе показват минус 5 градуса
07:53 / 01.01.2026
Кметът на Русе: В период на политическа нестабилност е особено ва...
21:36 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.