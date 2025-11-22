Русенци вече се наслаждават на ледената пързалка в града, но под строг контрол
© NOVA
6-годишната Йоана е от най-редовните посетители. “Всяка година през последните 2 години, понеже е мъничка, идва постоянно. Коледната атмосфера създава настроение за празниците", сподели баща ѝ Антон пред NOVA.
“Традиционно в България първа започва да работи ледената пързалка в Русе. За шеста поредна година правим пързалката тук на това място. Тази година леденият парк е малко по-голям. Увеличихме го с 6 къщички, част от тях са за благотворителност, дали сме ги безплатно на организации. Изделията и украсите са произведени изцяло ръчно", обясни Кунчо Кунчев, който е управител на "Общински пазари"-Русе.
Леденият парк привлича и с още атракциони, лакомства, ароматна скара и греяно вино за студените зимни дни.
“Имаме 5 вида греяно вино - плодово, черешово, джинджър и пиперливо вино. Всяка година все повече клиенти идват при нас, харесват нашата скара, виното също", сподели търговецът Емо.
За Коледните и новогодишни празници са планирани изненади за децата, а пързалката ще работи без почивен ден.
“Децата ще могат да се пързалят всяка събота с приказни герои. Следващата седмица ще черпим децата с чай. Имаме идея да направим един демонстрационен хокеен мач. Не само ще се пързаляме, но и ще се забавляваме", каза Кунчо Кунчев.
След като преди година вандали срязаха захранващите кабели на пързалката, през тази мерките за сигурност са по-сериозни.
“Тази година сме увеличили видеонаблюдението, то е със звук. Имаме също охрана, специален инструктаж за хората, които работят тук. Миналата година ни изненадаха с тази проява, никой не очакваше по време на пързаляне да срежат проводниците под ледената пързалка", обясни Кунчев.
Леденият парк ще остане в центъра на Русе до 11 януари.
Още по темата
/
Топлофикационните дружества вдигат ръце: Няма окончателно решение как ще се изчислява таксата "сградната инсталация"
14.11
Още от категорията
/
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към националната кампания срещу насилието на деца
20.11
Иван Белчев: АПИ предлага ограничения за камиони по магистралите по празниците, настоявам да важи и за пътища около Русе
19.11
Обществените нагласи към миграцията в България ще бъдат обсъдени на форум в Русе следващата сряда
11.11
С тържество под наслов "За любовта и словото" СУПНЕ "Фридрих Шилер" – Русе отбеляза патронния се празник
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Откриха с концерт на лауреати Международния конкурс "Франц Шуберт...
22:37 / 21.11.2025
По тържествен начин бе отбелязан Денят на християнското семейство...
21:01 / 21.11.2025
34-годишен мъж е в тежко състояние след катастрофа на кръстовище ...
15:58 / 21.11.2025
Общински съветници: Русе няма проблем с приходите
11:07 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.