Опит за публично порицание на мъж без касов апарат предизвика остра обществена реакция, предаде Dunavmost.Навръх Международния ден на жената, опит за публично порицание на уличен търговец в Русе предизвика силен обратен ефект. Снимка на възрастен мъж, продаващ цветя на булевард "Липник", придружена със саркастичен коментар за липсата на фискално устройство, обедини стотици граждани в социалните мрежи в категорична защита на дребния търговец.Дискусията избухна в популярната фейсбук група "Забелязано в Русе", след като потребител публикува кадър на продавача с ироничния текст:Елеонора Асенова: "Без касов апарат … похвално!"Вместо очакваната подкрепа за спазването на данъчните правила, публикацията отприщи лавина от възмущение. Десетки русенци осъдиха липсата на емпатия и се обявиха в подкрепа на човека, който се опитва да припечели скромна сума с честен труд в празничния ден.Евгени Иванов: "Човекът излязъл да изкара 2 лв. честно, без да краде. Ако и така държахте сметка на депутатите, държавата ни щеше да е Швейцария на Балканите."Други потребители обърнаха внимание на двойния стандарт в обществото, при който дребните търговци са подлагани на строг контрол, докато едрите длъжници остават недосегаеми.Освен чисто моралния аспект на ситуацията, в дискусията беше внесена и правна яснота. Оказа се, че критиката за липсващия касов апарат може би е неоснователна дори от законова гледна точка.Теодор Ненов: "Ако физическо лице извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция на открито, то тогава използването на фискално устройство не е задължително."Това уточнение допълнително затвърди позицията на мнозинството, че атаката срещу мъжа е не само безчувствена, но вероятно и фактологично необоснована.Негативната публикация в крайна сметка доведе до позитивен резултат. Много мъже в групата изразиха желание целенасочено да намерят възрастния човек и да закупят цветя именно от него, за да го подкрепят финансово. Русенци потвърдиха, че търговецът продължава да предлага цветята си на ъгъла на булевард "Липник", а действията на общността доказаха, че солидарността и човечността остават водещи ценности за жителите на града.