Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Русенци почетоха паметта на 11-годишния Венци, който беше убит от мълния
Автор: Екип Ruse24.bg 18:46Коментари (0)0
© bTV
Преди две години мълния порази смъртоносно 11-годишния Венцеслав Георгиев от Русе по време на тренировка на малките футболисти на стадион "Дунав“. 

Днес край паметната му плоча, поставена там, се събраха близки, приятели, съотборници, футболисти и русенци, за да почетат паметта на трагично загиналото дете. Почит отдаде и зам.-кметът Димитър Недев.

"Две години минаха като миг, все едно беше вчера. Всеки ден, няма ден, в който да не си мисля за него. Надявам се хората да не го забравят, моля се всеки един от Русе да си спомня за това дете, защото той заслужава да бъде запомнен и всеки, който го познава, знае защо. Знам, че има много хора, които ще го запомнят с неговата усмивка, с неговата добрина. Поне една минутка да се сещат за него, така той ще остане жив в нашите сърца“, каза през сълзи майката на Венци Нора Вутова.

Треньорът на гарнитурата, в която бе Венци, сподели, че преди всеки мач имат поздрав, с който си спомнят за своя съотборник и така пазят паметта за него жива, предава bTV.

Панихидата бе отслужена от отец Светослав, а по желание на близките бяха положени нечетен брой цветя. Табло със снимки на Венци, донесени от приятели, припомни за неговата усмивка. То ще стои през целия ден на стадион "Дунав“, за да може всеки, който желае, да остави там своя спомен за Венци

Още по темата: общо новини по темата: 28
10.02.2025 »
05.05.2024 »
08.10.2023 »
15.09.2023 »
11.09.2023 »
11.09.2023 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
Заради водния режим: Администрацията в Русе дари близо 25 тона минерална вода на Плевен
16:28 / 29.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
Румен Христов: Трябват 30-40 милиарда за справяне с водната криза. Сумата е огромна
10:15 / 29.08.2025
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
Задържаха за 72 часа турски гражданин, държащ електронни цигари без бандерол в големи размери в Русе 
14:53 / 28.08.2025
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на река Дунав
11:36 / 28.08.2025
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
12-годишно момиче размаха брадва и нож срещу българска двойка в Шотландия
22:53 / 28.08.2025
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
Президентът Радев с голяма новина от Германия, другата седмица в България идват няколко мощни компании
12:57 / 28.08.2025
Актуални теми
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Катастрофи в България
Лято 2025
Бури и градушки 2025 г.
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: