ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенци почетоха паметта на 11-годишния Венци, който беше убит от мълния
Днес край паметната му плоча, поставена там, се събраха близки, приятели, съотборници, футболисти и русенци, за да почетат паметта на трагично загиналото дете. Почит отдаде и зам.-кметът Димитър Недев.
"Две години минаха като миг, все едно беше вчера. Всеки ден, няма ден, в който да не си мисля за него. Надявам се хората да не го забравят, моля се всеки един от Русе да си спомня за това дете, защото той заслужава да бъде запомнен и всеки, който го познава, знае защо. Знам, че има много хора, които ще го запомнят с неговата усмивка, с неговата добрина. Поне една минутка да се сещат за него, така той ще остане жив в нашите сърца“, каза през сълзи майката на Венци Нора Вутова.
Треньорът на гарнитурата, в която бе Венци, сподели, че преди всеки мач имат поздрав, с който си спомнят за своя съотборник и така пазят паметта за него жива, предава bTV.
Панихидата бе отслужена от отец Светослав, а по желание на близките бяха положени нечетен брой цветя. Табло със снимки на Венци, донесени от приятели, припомни за неговата усмивка. То ще стои през целия ден на стадион "Дунав“, за да може всеки, който желае, да остави там своя спомен за Венци
|Още по темата:
|общо новини по темата: 28
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: