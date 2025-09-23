ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русенец остава в ареста заради разпространение на фентанил и метамфетамини за 540 000 лева
Престъплението е извършено при условията на опасен рецидив, като до 2023 година, В.В. е изтърпявал ефективна присъда отново за разпространение на наркотици. Предвиденото наказание за деянието, за което е привлечен мъжът е от пет до петнадесет години лишаване от свобода.
От 09.01.2025 год. до 19.09.2025 год. на няколко пъти лицето е придобивало и разпространявало фентанил, метамфетамини и марихуана.
24-годишният русенец е придобивал наркотични вещества и ги е пласирал на улични дилъри на територията на Русе, без да се среща с тях лично, като е използвал различни мобилни приложения като: Facebook, Instagram, Telegram и Viber.
При извършените следствени действия от помещения, използвани от лицето са иззети над 1 018 гр. марихуана и около 196 гр. метамфетамин, опаковъчни материали, мобилни телефони, преносим компютър, DVR устройство (видеонаблюдение), около 7 000 лева в брой, както и специализирано оборудване за отглеждане на марихуана, открито в едно от гаражните помещения.
