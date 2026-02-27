Русенци също недоволстват от завишени сметки за ток. Фактурите на битовите абонати са почти двойни, а на бизнесът още по-високи. Стигна се дори до абсурдната ситуация - наработещ хотел да плати 3500 евро за ток за януари.Пред касите на енергото в Русе хората са в шок от сметките си за ток. Пенсията на Валентин Николов е 370 евро, а за електроенергия трябва да плати 209. Няма обяснение откъде идва увеличението за януари, при условие, че използва едни и същи уреди у дома."Като платим и лекарства 100 евро, и то почти нищо не остава и добре, че е жената", каза пред БНТ Валентин Николов."Двойно е, не съм доволен. Аз съм пенсионер, 274 евро, къде по-напред?", коментира още Тодор Колев.Бизнесът също се оплаква от получените фактури. Мая Русанова е затворила хотела си преди пет месеца заради ремонт. И въпреки че в сградата няма гости, сметката ѝ за ток е близо 3500 евро."На цените завишението е по-малко, но на консумацията е огромно. Сезирахме с няколко телефонни обаждания проверки, такива не бяха извършени от ЕРП. Пуснахме жалба. Обясниха ни, че проверките дистанционно се измерват и може да трае от месец до три. Въпросът е кой ще ни върне парите и кои са органите, които трябва да сезират това безобразие?", коментира Мая Русанова - собственик на хотел.Милен Иванов е собственик на заведение в Русе. Той също е пуснал жалба до енергото."От сметка 3000 лева, или 1555 евро през декември, да платиш 4000 евро на следващия месец, сега ще ме извинявате, но не е станало минус 100 градуса. Да се надяваме да има някакво развитие и не само за мен. Съгласете се с мен, че има много възрастни хора, които ще трябва да теглят бързи кредити или ще трябва да изберат дали да си купят храна, лекарства или да си платят тока, което е, меко казано, безумие", каза Иванов.От началото на годината в електроразпределителното дружество са постъпили близо 2000 жалби за завишени сметки, като при 100 от тях проверките вече са приключили. Само в два случая са установени нередности и сумите ще бъдат коригирани.