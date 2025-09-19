ЗАРЕЖДАНЕ...
|Русенец преби таксиметров шофьор, вкара го в болница с фрактури
На 18.09.2025 г., около 02:30 ч., в дежурната част на ОДМВР – Русе от екип на Второ РУ е получен сигнал за случай с нанесен побой над мъж в района на ул. "Казанлък“ в Русе /зад спирка "Печатни платки“/. Пострадалият бил таксиметров шофьор, нападнат от непознат за него русенец на 35 г., който му е нанесъл удари в лицето и гърдите и го е повалил на земята.
Екипът на Второ РУ, патрулирал по това време в района, е прекратил сблъсъка и е задържал 35-годишния мъж на място. Пострадалият от побоя е откаран в УМБАЛ "Медика“, където е настанен за лечение с фрактури в тазовата област.
35-годишният е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР и отведен в полицията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.
Случаят е документиран и се разследва в хода на образувано досъдебно производство по описа на Първо РУ.
