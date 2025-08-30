ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенец заминава в Южна Корея на световно първенство по стрелба с лък
Община Русе и Българската федерация по стрелба с лък.
Заместник-кметът Борислав Рачев откри официално турнира и поздрави участниците за дисциплинираността и упоритостта, с които тренират своята точност, търпение и баланс. "Стрелбата с лък е спорт, който съчетава прецизност, концентрация и самообладание - качества от изключителна важност в спорта и в ежедневието ни. Пожелавам на всички спокойствие, целеустременост и честна игра“, заяви Рачев.
Атанас Темелков, президент на Българската федерация по стрелба с лък, благодари на Община Русе за подкрепата при организирането на турнира. Той съобщи, че Международната федерация по стрелба с лък официално е одобрила Русе за домакин на Европейската младежка купа от 1 до 6 юни 2026 г. Това е най-голямото състезание за кадети под 18 и младежи под 21 години в Европа. Стартът ще е валиден за покриване на нормативите за участие в Младежката олимпиада през ноември 2026 г. в Дакар, Тунис. "Всичко това стана възможно след успешната организация на Европейската клубна купа в Русе през 2022 г. и 2024 г. Затова Международната федерация отново се довери на Русе", подчерта Темелков.
На стадиона се състезават 20 русенци от Спортен клуб "Джамбо-2006", като сред тях е и най-малката участничка в турнира - 13-годишната Мия Йорданова. Най-млад при кавалерите е 14-годишният Давид Иванов от Велико Търново, а сред ветераните респектира със спортния си дух 70-годишният Иван Йотов.
Европейският шампион Иван Банчев от Русе също се включи в надпреварата. На 4 септември той заминава за Световното първенство в Южна Корея заедно с треньора си Йордан Джамбазов.
Турнирът "Дунавски стрели" е с вход свободен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:47 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: