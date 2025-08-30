Русенец заминава в Южна Корея на световно първенство по стрелба с лък

© Община Русе Състезатели от всички възрасти участват в 41-вото издание на международния турнир по стрелба с лък "Дунавски стрели", който се провежда днес и утре на Градския стадион в Русе. Над 80 стрелци от България, Кипър и Румъния демонстрират уменията си в дисциплините олимпийски стил, ловен лък и гол лък. Организатор на събитието е Спортният клуб "Джамбо-2006" със съдействието на



Община Русе и Българската федерация по стрелба с лък.



Заместник-кметът Борислав Рачев откри официално турнира и поздрави участниците за дисциплинираността и упоритостта, с които тренират своята точност, търпение и баланс. "Стрелбата с лък е спорт, който съчетава прецизност, концентрация и самообладание - качества от изключителна важност в спорта и в ежедневието ни. Пожелавам на всички спокойствие, целеустременост и честна игра“, заяви Рачев.



Атанас Темелков, президент на Българската федерация по стрелба с лък, благодари на Община Русе за подкрепата при организирането на турнира. Той съобщи, че Международната федерация по стрелба с лък официално е одобрила Русе за домакин на Европейската младежка купа от 1 до 6 юни 2026 г. Това е най-голямото състезание за кадети под 18 и младежи под 21 години в Европа. Стартът ще е валиден за покриване на нормативите за участие в Младежката олимпиада през ноември 2026 г. в Дакар, Тунис. "Всичко това стана възможно след успешната организация на Европейската клубна купа в Русе през 2022 г. и 2024 г. Затова Международната федерация отново се довери на Русе", подчерта Темелков.



На стадиона се състезават 20 русенци от Спортен клуб "Джамбо-2006", като сред тях е и най-малката участничка в турнира - 13-годишната Мия Йорданова. Най-млад при кавалерите е 14-годишният Давид Иванов от Велико Търново, а сред ветераните респектира със спортния си дух 70-годишният Иван Йотов.



Европейският шампион Иван Банчев от Русе също се включи в надпреварата. На 4 септември той заминава за Световното първенство в Южна Корея заедно с треньора си Йордан Джамбазов.



Турнирът "Дунавски стрели" е с вход свободен.