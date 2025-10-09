Новини
Русенки младежи имат възможността да се срещнат с вдъхновяващи личности
Автор: Екип Ruse24.bg 12:37Коментари (0)65
© Община Русе
Утре от 19 ч. в Пленарна зала на областна администрация ще се проведе събитие на движението "Сподели и вдъхнови“. Проявата е организирана от едноименното сдружение с нестопанска цел и с подкрепата на Община Русе.

Идеята на движението е да срещне вдъхновяващи личности с ученици от XI и XII клас, за да ги мотивира да вървят смело по пътя си и да вярват в собствените си сили.

Присъстващите ще могат да се запознаят на живо с инициативата и да чуят вълнуващата лекция на русенеца Светослав Захариев – Сисо. В авторската си презентация "Силата на избора“ той ще говори за грешките и предизвикателствата, за съзнателните и несъзнателни решения, за силата на волята и значението на средата, която изграждаме около себе си.

Светослав Захариев е първият българин, спечелил световна и европейска титла по граплинг – спорт, който съчетава елементи от борба, самбо и джудо. Завършил е кинезитерапия в Русенския университет "Ангел Кънчев“. През 2013 г. животът му се променя след тежка автомобилна катастрофа, в резултат на която остава в инвалидна количка. Въпреки това Сисо не се отказва от спорта, продължава да тренира и да води тренировки. Създава дори и фитнес зала с адаптирани уреди за хора с двигателни дефицити.

Събитието е с вход свободен. Регистрацията на място ще се извършва между 18:40 и 19:00 ч., а продължителността на събитието ще е около час и половина, съобщи Община Русе. То е насочено предимно към тийнейджъри, но е отворена за всички, които искат да почерпят вдъхновение от личната история на Сисо.

Инициативата "Сподели и вдъхнови“ търси русенци с богати житейски и професионални пътища, които да разкажат своите лични истории и да предадат знание и опит на младите хора.






