Русенска болница е с нов директорски борд
Официалните резултати са, че Иван Иванов е спечелил конкурса, а освен него вече има и нови двама членове на Съвета на директорите, който се състои от трима души. В него влизат изпълнителният директор, още един представител на държавата и един независим член.
Независимият член ще бъде известният български уролог проф.д-р Маринчо Георгиев, а представител на държавата – общинският съветник от "Има такъв народ“ в Русе и юрист по професия Анатоли Станев. Кандидат и за двете позиции бе Николай Борисов, който обаче е класиран на второ място и за независим член, и за представител на държавата.
