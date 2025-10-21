Иван Иванов е новият стар изпълнителен директор на УМБАЛ "Канев“-Русе, научи "Русе Медиа". Той бе единственият кандидат за тази позиция в обявения от Министерството на здравеопазването конкурс за нов Съвет на директорите на лечебното заведение.Официалните резултати са, че Иван Иванов е спечелил конкурса, а освен него вече има и нови двама членове на Съвета на директорите, който се състои от трима души. В него влизат изпълнителният директор, още един представител на държавата и един независим член.Независимият член ще бъде известният български уролог проф.д-р Маринчо Георгиев, а представител на държавата – общинският съветник от "Има такъв народ“ в Русе и юрист по професия Анатоли Станев. Кандидат и за двете позиции бе Николай Борисов, който обаче е класиран на второ място и за независим член, и за представител на държавата.