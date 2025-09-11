ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенска болница със специален жест по повод новата учебна година
Инициативата е на управителя и на административния директор на групата лечебни заведения – проф. д-р Кирил Панайотов и Алисе Муртезова.
Изображенията на създателите на първата славянска азбука – глаголицата – са подготвени в голям формат (150 x 100 см.), за да бъдат разположени на видими места в учебни заведения. Залага се не само на художественото въздействие, но и на любопитна информация за живота и делото на двамата братя, както и за обявяването им за покровители на Европа. Достъп до текста за апостолите на духа и просвещението на българите и другите славянски народи любознателните ученици ще получат, като сканират с телефоните си QR кода, който ще открият на картината.
За най-малките – децата в детските градини – дарението включва български знамена с размери 150 x 90 см. Те ще се използват при различни празнични поводи.
Жестът на лечебното заведение е послание към младите хора да вървят уверено по пътя на знанието, като пазят и развиват българската културна и духовна традиция. В навечерието на първия учебен звънец той символично поставя начало на новата учебна година – с пожелание за здраве, любознателност и вдъхновение към всички ученици, учители и родители.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 274
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: