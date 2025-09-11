Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Русенска болница със специален жест по повод новата учебна година
Автор: Емануела Вилизарова 14:48Коментари (0)63
© Медика Русе
Лечебни заведения "Медика" направиха значим жест към образователните институции в Русе и областта. В навечерието на новата учебна година всички 68 училища получиха картини с образите на светите братя Кирил и Методий, а 46-те детски градини – национални трибагреници.

Инициативата е на управителя и на административния директор на групата лечебни заведения – проф. д-р Кирил Панайотов и Алисе Муртезова.

Изображенията на създателите на първата славянска азбука – глаголицата – са подготвени в голям формат (150 x 100 см.), за да бъдат разположени на видими места в учебни заведения. Залага се не само на художественото въздействие, но и на любопитна информация за живота и делото на двамата братя, както и за обявяването им за покровители на Европа. Достъп до текста за апостолите на духа и просвещението на българите и другите славянски народи любознателните ученици ще получат, като сканират с телефоните си QR кода, който ще открият на картината. 

За най-малките – децата в детските градини – дарението включва български знамена с размери 150 x 90 см. Те ще се използват при различни празнични поводи.

Жестът на лечебното заведение е послание към младите хора да вървят уверено по пътя на знанието, като пазят и развиват българската културна и духовна традиция. В навечерието на първия учебен звънец той символично поставя начало на новата учебна година – с пожелание за здраве, любознателност и вдъхновение към всички ученици, учители и родители.

Още по темата: общо новини по темата: 274
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
11.09.2025 »
10.09.2025 »
10.09.2025 »
предишна страница [ 1/46 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
Вътрешният министър с нови разкрития по случая с пребития шеф на русенската полиция
12:06 / 10.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Миглена Ангелова скочи на лекарите
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
Зам.-министърът на МВР за случая в Русе: Шефът на русенската полиция е реагирал нормално
21:38 / 09.09.2025
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
Георги Димитров, който е бил с пребития полицейски шеф: Колата мина на 1 метър от децата, те ме избутаха, аз паднах
21:11 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
Войната в Украйна
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: