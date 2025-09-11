Русенска болница със специален жест по повод новата учебна година

© Медика Русе Лечебни заведения "Медика" направиха значим жест към образователните институции в Русе и областта. В навечерието на новата учебна година всички 68 училища получиха картини с образите на светите братя Кирил и Методий, а 46-те детски градини – национални трибагреници.



Инициативата е на управителя и на административния директор на групата лечебни заведения – проф. д-р Кирил Панайотов и Алисе Муртезова.



Изображенията на създателите на първата славянска азбука – глаголицата – са подготвени в голям формат (150 x 100 см.), за да бъдат разположени на видими места в учебни заведения. Залага се не само на художественото въздействие, но и на любопитна информация за живота и делото на двамата братя, както и за обявяването им за покровители на Европа. Достъп до текста за апостолите на духа и просвещението на българите и другите славянски народи любознателните ученици ще получат, като сканират с телефоните си QR кода, който ще открият на картината.



За най-малките – децата в детските градини – дарението включва български знамена с размери 150 x 90 см. Те ще се използват при различни празнични поводи.



Жестът на лечебното заведение е послание към младите хора да вървят уверено по пътя на знанието, като пазят и развиват българската културна и духовна традиция. В навечерието на първия учебен звънец той символично поставя начало на новата учебна година – с пожелание за здраве, любознателност и вдъхновение към всички ученици, учители и родители.