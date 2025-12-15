Русенската детска опера чества 10 години от своето създаване
© Община Русе
Преди спектакъла заместник-кметът Борислав Рачев връчи на директора на Операта Пламен Бейков поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков. Рачев приветства колектива и благодари на участници и ръководители, които влагат сърце, енергия и професионализъм.
"През този период Русенската детска опера се превърна в истински културен феномен на града. Изминалите десет години са изпълнени с мелодии, страст и творчески полети - това е историята, която Русенската детска опера пише на страниците на културното ни наследство. Благодаря Ви за гласовете, които звучат като надежда, за сцената, на която растат таланти, и за приноса към духовността на Русе и детския музикално-сценичен талант в града", каза заместник-кметът.
Пламен Бейков благодари на Община Русе и кмета Пенчо Милков за оказваното съдействие през годините и обяви, че балетната школа и Русенската детска опера вече са част от структурата на Държавна опера-Русе. На сцената излезе и маестро Ганчо Ганчев, който припомни как е създадена детската опера в града.
В мюзикъла участваха над 30 млади изпълнители от Русенската детска опера, под диригентството на маестро Свилен Димитров и в музикален съпровод на оркестъра на Държавна опера - Русе. Постановката впечатли с режисьорското виждане на Росица Деведжиева, костюмите на Негослава Бъчварова, куклите на Лиляна Василева, танците на Малина Арнаудова и участието на специалния гост - мецосопрано Андреана Николова.
По повод годишнината бе създадена книжка албум с имената, спектаклите и най-ценните истории от детската сцена на Русе. Книжката е достъпна безплатно, включително и в дигитален формат.
