Русенската областна администрация се сдоби с макет на възстановената гробница на Захари Стоянов
© Областна администрация - Русе
Макетът, който е изработен по поръчка на фондацията, носеща името на автора на "Записки по българските въстания“, бе приет лично от областния управител Драгомир Драганов и неговия заместник Георги Георгиев.
От областната администрация припомнят, че реконструкцията бе завършена преди около 1 година и стана възможна благодарение на дарения на русенци, които участваха с материали, техника и собствени сили и средства. Дейностите продължиха около три години, като в този период бе изцяло подменен покривът и отводнителната инсталация, а също бяха реставрирани каменните орнаменти и оградата. Извършена беше и сериозно укрепване в дълбочина на основата на самата конструкция с бетонни пилоти.
Драганов и Георгиев отчетоха ролята на фондацията за опазването на културно-историческото наследство в региона.
"Нека не приемаме нашето културно-историческо наследство като даденост, то е не просто съвкупност от сгради и паметници. То е живата памет на народа ни, онази невидима нишка, която свързва миналото с настоящето и ни дава посока към бъдещето. Но тази памет не се съхранява сама. Тя изисква грижа, уважение и постоянство. Затова сътрудничеството между държавата и гражданите е от ключово значение за опазването ѝ“, каза Драганов и благодари за усилията лично на председателя на фондация "Захари Стоянов“ Станислав Станев и нейния член Пламен Минков.
"Държавата е пазител на обществения интерес, но без активното участие на хората – на нас, на местните общности, на доброволците, усилията ѝ често остават недостатъчни“, посочи той.
Областният управител коментира, че е много важно да се търсят и възможности за осигуряване на финансиране по международни програми за запазване на миналото ни.
В началото на септември тази година от фондацията отличиха над 80 дарители и спомоществователи, подкрепили обновяването на гробницата на възрожденеца в Русе.
