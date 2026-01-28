Русенската полиция издирва този мъж във връзка с престъпление
© ОДМВР - Русе
В рамките на образуваното досъдебно производство по случая има предоставени записи от видеонаблюдение в района на местопроизшествието. На кадрите е заснето лице – мъж с неустановена към момента самоличност. С оглед пълното, всеобхватно и обективно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, разследващите търсят съдействие от гражданите за неговото разпознаване и установяване.
Гражданите, които разполагат с информация за лицето и/или неговото местонахождение, могат да се обадят на телефон: 082/ 882 443 във Второ РУ; или в най-близкото районно управление, като анонимността им е гарантирана.
Разследващите органи подчертават, че всяка интервенция по железопътните съоръжения е деяние с висока степен на обществена опасност. Подобни действия не само нанасят сериозни щети, но и застрашават директно сигурността, живота и здравето на гражданите, ползващи тези съоръжения като пътници или на служителите в железопътния транспорт.
