С особена гордост споделяме новината, че спектакълът на русенския ДТ "Сава Огнянов“ Русе -"Арабска нощ“от Роланд Шимелпфениг е част от официалната селекция на XXXVI издание на Националния фестивал на малките театрални форми във Враца.Режисьор и сценограф е Бюрхан Керим, който спечели правото да го постави на сцената на ДТ "Сава Огнянов“, след като спечели Конкурса за млад театрален режисьор "Слави Шкаров“ през 2024 година. Превод Боян Иванов, музика Христо Намлиев, костюми Светла Колева, плакат Кети Райкова. Участват Александър Узунов, Ивайло Драганов, Виктория Владова, Симона Джурова, Ростислав Панков.Фестивалът ще се проведе от 10 до 16 юни 2026 г. и отново ще превърне Враца в притегателен център за едни от най-стойностните камерни спектакли в българския театрален афиш. Форумът традиционно събира на една сцена водещи държавни, общински и независими трупи, като тази година интересът беше изключително висок – факт, който прави селекцията още по-престижна и отговорна.Селекционер на изданието за 2026 г. е театроведът и театрален критик Анита Ангелова, драматург в Театър "Българска армия“. В своя избор тя поставя акцент върху силното актьорско присъствие, съвременния драматургичен прочит и богатството на театралните езици – критерии, които достойно открояват русенското участие сред най-добрите камерни продукции в страната.Младежки театър "Николай Бинев“ - "Деветдесет“Театър 199 "Валентин Стойчев“- "Последната нощ на Сократ“Сдружение "Театър Вятър“ - "Три сестри“Народен театър "Иван Вазов“ - "Последната стъпка“Сдружение "Партизан“ - "Х - Крачолов/Дуев-Тайг“Оренда Арт Център и Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала“ - "Анна Непоправимата“ДКТ "Васил Друмев“ Шумен - "Зимата на червените фенери“Сатиричен театър "Алеко Константинов“ - "Пак плаче, но този път от щастие“Derida Stage - "Господин Колперт“36 маймуни и Интимен театар - "Айвар или лютеница“По право, място в програмата имат и две представления на домакините от Драматично-куклен театър – Враца, които ще бъдат обявени допълнително.В международната програма публиката ще гледа спектакли от Франция, Словения и Северна Македония, със субтитри за българската публика.Спектакълът "Арабска нощ“ може да гледате в Русе на 18 февруари, като за това представление все още се намират билети, а следващата дата е 31 март.Присъствието на "Арабска нощ“ в основната програма на фесивала във враца е признание за високото художествено ниво, професионализма и творческата енергия на екипа на ДТ "Сава Огнянов“ Русе.