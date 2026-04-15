Първата търговска камара в България - тази в Русе, отбелязва 136 години от създаването си. По-рано днес областният управител Орлин Пенков с срещна с изпълнителния директор на Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) Милен Добрев. Toва съобщиха от Областна администрация в Русе за Ruse24.bg.

По думите на Пенков в продължение на повече от век камарата е била опора на бизнеса, мост между традицията и модерността и двигател на икономическия напредък в региона. "Още от своето създаване, Русенската търговско-индустриална камара заема ключово място в обществено-икономическия живот. Тя е средище на предприемчив дух, на идеи и инициативи, които изграждат по-добра среда за развитие на индустрията и търговията", каза Пенков и посочи, че през годините РТИК неведнъж е доказвала своята способност да се адаптира към промените, да отговаря на предизвикателствата на времето и да подкрепя своите членове с професионализъм и отдаденост.

Според областния управител РТИК има ключово значение за развитието на местната икономика, което на свой ред гарантира повече работни места, по-високи доходи и по-добра социална среда. "Убеден съм, че чрез визия, последователност и сътрудничество между публичния и частния сектор можем да изградим устойчива и модерна икономика, която да отговаря на предизвикателствата на времето", посочи още Пенков.

"Русенската търговско-индустриална камара е реално бизнес структурата, която си е поставила за основна мисия да развива местната икономическа среда, да сплотява бизнес общността от компании, така както от самото създаване са си поставили за цел предците от далечната 1890 година. Камарата е свързана и с много богати традиции. За нас е много важно като последователи на тази дейност да продължаваме да надграждаме всичко, което е натрупано като експертиза, опит и дейности в подкрепа на бизнеса и това е от изключителна важност особено в този момент на предизвикателства и глобални кризи, пред които българският бизнес е поставен", сподели Милен Добрев.

"Следвайки девиза, че съединението прави силата и идеята зад него, ние сме се отдали на тази мисия да присъединяваме и събираме фирмите в една обща членска общност, чрез която да си взаимодействат помежду си, да си обменят добри практики, да се стимулира всичко, в което фирмите могат да си помагат. Ние ще продължим да допринасяме с ноу-хау, подкрепа и услуги, които се реализират навсякъде по света и те да са от полза за бизнеса", сподели още Добрев.

Камарата разполага с екип от 14 експерти, членска общност, доближаваща 400 фирми, над 300 партньори от цяла Европа, а през последните 10 години е реализирала близо 100 международни проекта.

По-късно тази вечер, от 18.00 часа в Регионалната библиотека в Русе ще се проведе тържествено събитие, на което ще бъде отбелязана значимата годишнина.