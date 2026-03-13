1600 удостоверения за гласуване на друго място и регистрите за тяхното издаване пристигнаха в Областната администрация в Русе при засилени мерки за сигурност. Те бяха приети лично от областния управител Орлин Пенков, като в най-кратки срокове предстои да бъдат раздадени на осемте общини в региона.Удостоверенията бяха докарани от София."Гласът на всеки гражданин има значение и показва, че волята на обществото се превръща в реална политическа отговорност“, коментира Пенков. "Прозрачността не е само технически въпрос, а принцип на управление. Тя означава институции, които работят открито, процеси, които могат да бъдат наблюдавани и проверявани и отговорност пред обществото“, допълни областният управител и гарантира, че подготовката за вота се провежда по план, като се следват всички указания на правителството и Централната избирателна комисия."Ще направим всичко възможно гражданите да разберат, че техният избор е защитен и че никой не може да го подмени. Именно тази увереност е ключът към стабилността на всяка демократична система“, бе категоричен Пенков.Необходимо е да се отбележи, че тези удостоверения за гласуване са различни от познатите ни заявления, които важат за всички граждани. Получените днес 1600 удостоверения за гласуване на друго място са единствено за кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК и РИК, а също и наблюдателите.Припомняме, че гласуването в страната се извършва по постоянен адрес, който е вписан в личната карта. Ако избирател има регистриран настоящ адрес в друго населено място и желае на 19 април да гласува на него, трябва да подаде заявление в срок до 4 април включително. Същият срок важи и за удостоверенията, получени по-рано днес в Областната управа. Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление, по утвърден от ЦИК образец, да гласува по настоящия адрес, като адресира документа до кмета на общината. Заявлението може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГРАО, като избирателят впише данните си и посочи телефонен номер. Електронен подпис не се изисква. Студентите, които учат в редовнаформа на обучение в друго населено място от постоянния си адрес, могат да гласуват в града, където е учебното заведение и в избрана от тях секция. В деня на изборите те задължително трябва да представят заверена студентска книжка.