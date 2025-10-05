Русенски артисти преобразиха ел. таблата в града

© Русе Медиа Над 20 електрически табла в Русе се превърнаха в произведения на изкуството чрез артистичните идеи на художниците Ема Йорданова и Мартин Петров в сътрудничество с младите артисти Дария Братоева и Михаела Младенова. Идеята за проекта "Нова енергия“ се ражда преди три години и днес вече е въплътен в преобразена градска среда в партньорство с Община Русе и "Енерго Про“, разказва Мартин Петров.



В новото артистично пространство на Русенската художествена галерия Basement могат да се видят снимки ог реализацията на проекта, където са показани таблата преди и след намесата на художниците. Направена е и карта на целия град с местата, на които се намират новите цветни петна. Преди да започне рисуването, екипи на Енергото са обезопасили таблата, като са огледали заедно с артистите кои са подходящи и кои не.



Картините в екстериорна среда са близки до стенописното рисуване. Първо се прави проект, после се скицира и една след това се пристъпва към работа, разказва Мартин Петров пред "Русе Медиа". Най-голямото предизвикателство са били климатичните условия през лятото. Екстремните температури в Русе са нажежавали металната основа и боите са съхнели много бързо, което е изисквало от художниците да работят с ускорени темпове. Те са използвали акрилни бои и спрей, а на някои места е имало и деца, които са се включили в реализацията.



Проектът е посрещнат изключително радушно от русенци. Хората в близост са носили на артистите кафе и вода, както и различни изненади, разказвали са своите спомени, когато са ходили на курсове по рисуване. Много от тях са изразили и желание сами да се захванат с тази дейност и да разкрасят други табла в близост.



Художниците вече са водили разговори с ученици и преподаватели да се разшири проектът в бъдеще с участието на децата, Заедно с това артистите привличат към изкуството и различни социални групи, като правят ателиета с деца от ромски произход.