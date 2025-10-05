ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенски артисти преобразиха ел. таблата в града
В новото артистично пространство на Русенската художествена галерия Basement могат да се видят снимки ог реализацията на проекта, където са показани таблата преди и след намесата на художниците. Направена е и карта на целия град с местата, на които се намират новите цветни петна. Преди да започне рисуването, екипи на Енергото са обезопасили таблата, като са огледали заедно с артистите кои са подходящи и кои не.
Картините в екстериорна среда са близки до стенописното рисуване. Първо се прави проект, после се скицира и една след това се пристъпва към работа, разказва Мартин Петров пред "Русе Медиа". Най-голямото предизвикателство са били климатичните условия през лятото. Екстремните температури в Русе са нажежавали металната основа и боите са съхнели много бързо, което е изисквало от художниците да работят с ускорени темпове. Те са използвали акрилни бои и спрей, а на някои места е имало и деца, които са се включили в реализацията.
Проектът е посрещнат изключително радушно от русенци. Хората в близост са носили на артистите кафе и вода, както и различни изненади, разказвали са своите спомени, когато са ходили на курсове по рисуване. Много от тях са изразили и желание сами да се захванат с тази дейност и да разкрасят други табла в близост.
Художниците вече са водили разговори с ученици и преподаватели да се разшири проектът в бъдеще с участието на децата, Заедно с това артистите привличат към изкуството и различни социални групи, като правят ателиета с деца от ромски произход.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Икономист: България е шампион на Балканите по цени на хранителни стоки!
11:19 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: