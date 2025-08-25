Новини
Русенски фолклорен ансамбъл се завърна с три престижни отличия
Автор: Емануела Вилизарова 14:37Коментари (0)115
© Община Русе
Фолклорният ансамбъл "Русчуклийче“ към Общинския детски център за култура и изкуство в Русе, се завърна с три престижни отличия от Националния фолклорен конкурс "Иван Тодоров“. Надпреварата беше част от Лятната академия, организирана от CIOFF Bulgaria (Международен съвет на организациите на фолклорни фестивали), и се проведе в Китен от 20 до 24 август.

Русенските таланти представиха "Турлашка ситница“ по хореография на Венцеслав Неделчев и музика на Георги Андреев, както и "Шопски фрагменти“ по хореография на Иван Донев и в съпровод на автентична народна музика.

Танцьорите спечелиха второ място в конкурса "Иван Тодоров“; Специалната награда на Съюза на българските музикални и танцови дейци за високи постижения във фолклорното изкуство и Специална награда за пресъздаване на обредност в сценично произведение.

Отличията бяха присъдени от авторитетно жури с участието на изявени специалисти: проф. Антон Андонов – зам.-ректор на Академията за музикално и танцово изкуство в Пловдив, Антоанета Асенова – зам.-директор на Националното училище за танцово изкуство в София, и Любчо Василев – зам.-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци.

Наградите са признание не само за професионализма на ръководителите на ансамбъла Нели Гарвалова и Ангел Иванов, но и за вдъхновението и уменията на младите танцьори, които достойно представят Русе и българския фолклор.






