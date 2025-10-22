ЗАРЕЖДАНЕ...
Русенски граничари помогнаха в разкриване на телефонна измама за над 33 000 лева
В благодарственото си писмо тя отправя признателност към главен инспектор Цветомир Цонков от Районното управление в Севлиево, разследващите полицаи Мая Монева и Трифон Трифонов от ОДМВР – Габрово, както и към служителите на Граничен контролно-пропускателен пункт Русе – инспектор Калина Великова и младши инспектор Стенли Цонев.
Пострадалата изразява дълбоката си признателност за адекватната, навременна и изключително професионална намеса на полицейските служители, благодарение на която извършителите на престъплението са установени и задържани, а сумата – напълно възстановена.
