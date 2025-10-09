Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Русенски художник представи 40 картини в 19-ата си поредна самостоятелна изложба
Автор: Емануела Вилизарова 18:52Коментари (0)31
© Областна администрация - Русе
40 картини подреди в галерията на ул. "Борисова“ 6 именитият русенски художник и водещ европейски корабомоделист Славейко Петров. Това е 19-та поредна самостоятелна експозиция на автора и сред гостите на откриването бе и областният управител Драгомир Драганов, който посочи, че във време, когато шумът на ежедневието често заглушава гласа на духа, изкуството идва, за да ни върне към онова, което ни прави истински хора – към чувството, към мисълта, към красотата. "Именно това прави тази изложба – тя ни кани да спрем за миг, да погледнем, да почувстваме, да помислим. Всеки щрих тук е следа от вътрешна борба и от искреност, която не търпи преструвка. Тук няма фалш, няма шум, има само истина – изказана в цветове. И затова тази изложба не просто се гледа – тя се преживява“, каза Драганов.

Той каза, че в лицето на Славейко Петров, русенци виждат не само талантлив творец, но и достоен представител на българската култура – култура, която ни определя, обединява и вдъхновява. "Изкуството има сила, която надхвърля времето и границите. То говори на езика на душата – език, който всички разбираме, независимо от поколенията и различията помежду ни. Затова всяка изложба, всяка картина, всяка творба е не просто личен успех, а принос към духовното богатство на България. Днешната изложба е доказателство, че нашите творци продължават да носят онзи жив пламък, който свързва миналото и бъдещето, традицията и новаторството. Тя е израз на онова високо призвание – да вдъхновяваш, да просветляваш, да оставяш следа“, категоричен бе Драганов.

По-голямата част от картините не са показвани досега. Преобладават пейзажите, но има и голи тела, а също и портрети, което е голяма рядкост за автора. Представени са и три портрета – автопортрет на Славейко Петров, на сина му Живко Петров и на покойната му съпруга Светла Петрова. Акцент в изложбата е модел на кораба "Алабама“ от Гражданската война в САЩ. Моделът е комбиниран с копие на картината, илюстрираща битката между "Киърсадж“ и "Алабама“ в Шербург от 1864 година. Произведението е копие по Едуард Мане. Разбира се могат да се видят и много пейзажи от Русе, а също и от типично възрожденски градове – като Котел и Жеравна. Авторът залага основно на маслените бои.

Поздравления към автора бяха поднесени от ръководството на Община Русе в лицето на кмета Пенчо Милков, лечебни заведения "Медика“ и лично от административния им директор Алисе Муртезова, известният композитор Хайгашод Агасян и председател на Общото събрание на Русенската стопанска камара проф. дн полковник Красимир Ениманев, а също и от председателя на Русенското дружество на художниците Николай Колев. От "Медика“ подчертаха, че изложбата е изключително разнообразна, а техниката на автора се отличава с изключителна прецизност, която напълно импонира на аристократичния град Русе. От Общинската администрация също подчертаха приноса на Славейко Петров за развитието на културата в крайдунавския град.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
16:48 / 07.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
Медведев пак се подиграва на Тръмп: Ако Киев получи Tomahawk, ще удари европейските столици
17:26 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
16:43 / 07.10.2025
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
15 години лишаване от свобода за жената, измамила бившия футболист Мартин Петров с около 1,8 млн. лв.
11:25 / 07.10.2025
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
Влошена остава метеорологичната обстановка в Русе, има закъсали автомобили
10:16 / 08.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: