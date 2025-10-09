Русенски художник представи 40 картини в 19-ата си поредна самостоятелна изложба

© Областна администрация - Русе 40 картини подреди в галерията на ул. "Борисова“ 6 именитият русенски художник и водещ европейски корабомоделист Славейко Петров. Това е 19-та поредна самостоятелна експозиция на автора и сред гостите на откриването бе и областният управител Драгомир Драганов, който посочи, че във време, когато шумът на ежедневието често заглушава гласа на духа, изкуството идва, за да ни върне към онова, което ни прави истински хора – към чувството, към мисълта, към красотата. "Именно това прави тази изложба – тя ни кани да спрем за миг, да погледнем, да почувстваме, да помислим. Всеки щрих тук е следа от вътрешна борба и от искреност, която не търпи преструвка. Тук няма фалш, няма шум, има само истина – изказана в цветове. И затова тази изложба не просто се гледа – тя се преживява“, каза Драганов.



Той каза, че в лицето на Славейко Петров, русенци виждат не само талантлив творец, но и достоен представител на българската култура – култура, която ни определя, обединява и вдъхновява. "Изкуството има сила, която надхвърля времето и границите. То говори на езика на душата – език, който всички разбираме, независимо от поколенията и различията помежду ни. Затова всяка изложба, всяка картина, всяка творба е не просто личен успех, а принос към духовното богатство на България. Днешната изложба е доказателство, че нашите творци продължават да носят онзи жив пламък, който свързва миналото и бъдещето, традицията и новаторството. Тя е израз на онова високо призвание – да вдъхновяваш, да просветляваш, да оставяш следа“, категоричен бе Драганов.



По-голямата част от картините не са показвани досега. Преобладават пейзажите, но има и голи тела, а също и портрети, което е голяма рядкост за автора. Представени са и три портрета – автопортрет на Славейко Петров, на сина му Живко Петров и на покойната му съпруга Светла Петрова. Акцент в изложбата е модел на кораба "Алабама“ от Гражданската война в САЩ. Моделът е комбиниран с копие на картината, илюстрираща битката между "Киърсадж“ и "Алабама“ в Шербург от 1864 година. Произведението е копие по Едуард Мане. Разбира се могат да се видят и много пейзажи от Русе, а също и от типично възрожденски градове – като Котел и Жеравна. Авторът залага основно на маслените бои.



Поздравления към автора бяха поднесени от ръководството на Община Русе в лицето на кмета Пенчо Милков, лечебни заведения "Медика“ и лично от административния им директор Алисе Муртезова, известният композитор Хайгашод Агасян и председател на Общото събрание на Русенската стопанска камара проф. дн полковник Красимир Ениманев, а също и от председателя на Русенското дружество на художниците Николай Колев. От "Медика“ подчертаха, че изложбата е изключително разнообразна, а техниката на автора се отличава с изключителна прецизност, която напълно импонира на аристократичния град Русе. От Общинската администрация също подчертаха приноса на Славейко Петров за развитието на културата в крайдунавския град.