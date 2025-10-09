ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенски художник представи 40 картини в 19-ата си поредна самостоятелна изложба
Той каза, че в лицето на Славейко Петров, русенци виждат не само талантлив творец, но и достоен представител на българската култура – култура, която ни определя, обединява и вдъхновява. "Изкуството има сила, която надхвърля времето и границите. То говори на езика на душата – език, който всички разбираме, независимо от поколенията и различията помежду ни. Затова всяка изложба, всяка картина, всяка творба е не просто личен успех, а принос към духовното богатство на България. Днешната изложба е доказателство, че нашите творци продължават да носят онзи жив пламък, който свързва миналото и бъдещето, традицията и новаторството. Тя е израз на онова високо призвание – да вдъхновяваш, да просветляваш, да оставяш следа“, категоричен бе Драганов.
По-голямата част от картините не са показвани досега. Преобладават пейзажите, но има и голи тела, а също и портрети, което е голяма рядкост за автора. Представени са и три портрета – автопортрет на Славейко Петров, на сина му Живко Петров и на покойната му съпруга Светла Петрова. Акцент в изложбата е модел на кораба "Алабама“ от Гражданската война в САЩ. Моделът е комбиниран с копие на картината, илюстрираща битката между "Киърсадж“ и "Алабама“ в Шербург от 1864 година. Произведението е копие по Едуард Мане. Разбира се могат да се видят и много пейзажи от Русе, а също и от типично възрожденски градове – като Котел и Жеравна. Авторът залага основно на маслените бои.
Поздравления към автора бяха поднесени от ръководството на Община Русе в лицето на кмета Пенчо Милков, лечебни заведения "Медика“ и лично от административния им директор Алисе Муртезова, известният композитор Хайгашод Агасян и председател на Общото събрание на Русенската стопанска камара проф. дн полковник Красимир Ениманев, а също и от председателя на Русенското дружество на художниците Николай Колев. От "Медика“ подчертаха, че изложбата е изключително разнообразна, а техниката на автора се отличава с изключителна прецизност, която напълно импонира на аристократичния град Русе. От Общинската администрация също подчертаха приноса на Славейко Петров за развитието на културата в крайдунавския град.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: