Русенски лекари предотвратятват инсулти по иновативен начин

© Медика В Сърдечно-съдовия център на "Медика" бяха извършени първите три успешни интервенции за минимално-инвазивна оклузия на левопредсърдно ухо (LAAO) – иновативен и високоефективен метод. Процедурата постига значително намаляване на риска от инсулт при пациенти с предсърдно мъждене и опасност от кървене.



Лявото предсърдно ухо е малка кухина, намираща се в лявото предсърдие на сърцето. То е придатък, подобен на апендикса и при нерегулярна електрическа активност на сърцето може да задържи кръв. Повечето инциденти на мозъчен инсулт при пациенти с предсърдно мъждене се дължат на тромби, образувани в тази кухина. За да се намали рискът от инсулт, се препоръчва доживотна терапия за разреждане на кръвта.



При някои пациенти с повече придружаващи заболявания е налице по-висок риск от кървене и приемът на лекарства, разреждащи кръвта, е свързан с опасност от допълнителни усложнения. Минимално инвазивната процедура се препоръчва при тази група пациенти.



Интервенцията се извършва чрез поставяне на специално устройство – оклудер в ухото, което действа като "тапа“ и напълно изолира кухината. Процедурата се извършва през вена на крака и не се налага операция на отворено сърце. Позиционирането на устройството се контролира чрез трансезофагеална ехокардиография и с минимално рентгеново облъчване. Веднъж поставен, оклудерът спира достъпа на кръв в ухото и намалява риска от формиране на тромби в този участък на сърцето. Възстановителният период е кратък, но след процедурата пациентите подлежат на стриктни контролни прегледи.



Методът не само повишава сигурността и комфорта на пациентите в ежедневието, но им спестява и финансови средства, тъй като в много случаи се избягва необходимостта от доживотен прием на антикоагуланти.



Перкутанната оклузия на левопредсърдно ухо се извършва от мултидисциплинарен екип в специализирана зала, оборудвана с най-съвременна апаратура. Първите интервенции през месец август 2025 г. са извършени под наставленията на двама утвърдени полски специалисти в минимално инвазивните сърдечни процедури – д-р Славомир Голeмбиевски, дмн, и д-р Рафал Лешиак.



Сърдечно-съдовият център на "Медика" е едно от малкото места в България, в които тази интервенция се предлага. Включването на минимално-инвазивна оклузия на левопредсърдното ухо е поредната крачка напред към щадящото, ефективно и достъпно лечение на българските пациенти, което може да промени живота им.