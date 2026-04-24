В УМБАЛ "Канев" беше извършена високоспециализирана криобиопсия, навигирана с компютърно-томографска флуороскопия. Метод, който позволява прецизно насочване в реално време при вземане на тъканен материал от белия дроб.

Процедурата беше реализирана с помощта на новия компютърен томограф Canon Aquilion Prime SP, оборудван с модул за КТ флуороскопия. Това е технология, която превръща скенера от диагностичен апарат в активен инструмент за интервенционални процедури.

Тази манипулация е особено важна при пациенти с труднодостъпни или периферно разположени белодробни лезии, когато е необходима максимална точност при достигането до конкретна зона. Най-голямата полза е в случаите, в които стандартните методи не позволяват достатъчно добра визуализация или достъп, а образният контрол в реално време може да направи процедурата по-прецизна и по-сигурна.

По думите на специалистите, този метод не е част от рутинната практика в България, тъй като изисква не само съвременна апаратура, но и прецизна координация между различни медицински специалности. Подобни техники се прилагат ограничено дори в специализирани центрове в световен мащаб.

Най-голямата полза за пациента е повишеният шанс процедурата да даде точен и достатъчно информативен резултат още при първото изпълнение. Когато се работи с образен контрол в реално време, може много по- прецизно да се достигне до конкретната находка. Това прави цялата диагностична стъпка по- надеждна и намалява вероятността от повторни манипулации. А когато диагнозата се уточни по-бързо и по-ясно, и решенията за последващото лечение могат да бъдат взети своевременно и с по-голяма увереност.

"По-важното в случая не е само апаратурата, а възможността да се реализира сложна интервенция, която изисква прецизна координация между различни специалисти и работа в реално време. Именно това прави подобни процедури рядко приложими, но изключително ценни за пациентите", каза д-р Ивелин Васков, началник на отделението по Образна диагностика.

В интервенцията участва мултидисциплинарен екип, включващ пулмолога и бронхоскопист д-р Христо Метев, гръден хирург д-р Симеон Симеонов, началник на Отделение Хирургия и гнойно-септична хирургия и хирург д-р Кольо Карахристов, анестезиолог д-р Лидия Стефанова, началник на Отделение Анестезиология и интензивно лечение, специалист по образна диагностика, както и медицински персонал, осигурил техническото и организационно протичане на процедурата.

Реализацията на процедурата е резултат и от добрата колаборация между УМБАЛ "Канев" и Специализираната болница за активно лечение на пневмо–фтизиатрични заболявания "Д-р Димитър Граматиков" - Русе.