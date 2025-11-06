Кампанията "Стена на мира“, организирана от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) се проведе в Русе от 10 октомври до 5 ноември. В инициативата се включиха ученици от всички училища в града. Чрез рисунки, плакати, колажи и лично написани послания те отправиха категоричен призив срещу агресията и насилието, акцентирайки върху ценностите на добротата, приятелството и разбирателството.Събраните творби бяха експонирани в изложба във фоайето на Община Русе, превръщайки пространството в символична стена на надежда, съпричастност и човечност. Гражданите имаха възможност да се запознаят с посланията на децата и тяхното виждане за хармонична и спокойна среда, в която думите имат повече сила от конфликта.Сред посланията, създадени от участниците, се откроиха: "Доброто е суперсила“, "Мирът започва от мен и теб“, "Да бъдем приятели, не врагове“.Кампанията насърчи диалога между младите хора и постави акцент върху ролята на училищната среда като ключово място за възпитание в ценности, толерантност и подкрепа, съобщи Община Русе.