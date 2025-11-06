Русенски ученици отправиха категоричен призив срещу агресията и насилието
Събраните творби бяха експонирани в изложба във фоайето на Община Русе, превръщайки пространството в символична стена на надежда, съпричастност и човечност. Гражданите имаха възможност да се запознаят с посланията на децата и тяхното виждане за хармонична и спокойна среда, в която думите имат повече сила от конфликта.
Сред посланията, създадени от участниците, се откроиха: "Доброто е суперсила“, "Мирът започва от мен и теб“, "Да бъдем приятели, не врагове“.
Кампанията насърчи диалога между младите хора и постави акцент върху ролята на училищната среда като ключово място за възпитание в ценности, толерантност и подкрепа, съобщи Община Русе.
