Русенски ученици проследиха процеса на работа в Общинския съвет
Четирима млади русенци – Виктория Красимирова, Зорница Валентинова, Кристина Цветелинова и Преслав Пламенов – имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Общинския съвет. В хода на срещата с акад. Белоев те бяха въведени в основните принципи на административното управление, организационната структура на местния парламент и механизмите за вземане на решения на общинско равнище. Учениците отправиха конкретни въпроси относно работата на институцията, след като през месец март участваха и в заседания на постоянните комисии. По този начин те проследиха на практика процеса на обсъждане и решаване на въпроси от обществена значимост за жителите на Русе.
По време на срещата председателят на Общинския съвет акцентира върху ролята на гражданската и младежката активност като двигател на устойчивото развитие на града. Той подчерта, че решенията на местната власт имат пряко отражение върху професионалната и личностната реализация на младите хора. Акад. Белоев ги насърчи да продължават да развиват своите компетентности, да търсят решения на значими за общността проблеми и да се ангажират активно с обществения живот. Той изрази признание за проявения от учениците интерес към институционалните процеси и за отношението им по актуалните теми за дунавския град.
Посещението на учениците в местния парламент се осъществи в продължение на петото издание на младежкия форум за кариерно развитие "А сега накъде?", организиран от Младежкия парламент с подкрепата на Общинския младежки дом и Община Русе.
