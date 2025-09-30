Русенски ученици се включиха във втория етап на проекта "Моето Русе. Творческа работилница за туризъм" 

© В зала 1 на Община Русе се проведе първата лекция от втория етап на проекта "Моето Русе. Творческа работилница за туризъм“, който се реализира от "Хъб за иновации и туризъм“ с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“.



Пет отбора гимназисти от ПГ по туризъм "Иван П. Павлов“ имаха възможност да се запознаят с темата "Устойчиви туристически практики“, представена от д-р Олга Манчева-Али – главен асистент в катедра "Туризъм“ на Великотърновския университет и автор на книгата "Устойчиви практики в туризма – опитът в Европа“.



Събитието е част от образователната програма на проекта, която цели да насочи вниманието на учениците към трите основни стълба на инициативата – туристически маршрути и програми, устойчиви практики и туристическо преживяване. Организаторите от "Хъб за иновации и туризъм“ подчертават, че основната цел е младите хора да превърнат наученото в практико-приложни идеи за бъдещи туристически продукти.



Програмата продължава с още две срещи:



• 30 септември – проф. д-р Слави Димитров: "Европейските културни коридори като туристически дестинации“. Проф. Димитров е зам.-декан на Стопански факултет при ВТУ и преподавател в катедра "Туризъм“. Автор е на над 120 научни публикации в повече от 10 държави в областта на международния туризъм, регионалното развитие, развитието на туристическите дестинации и странознанието.



• 1 октомври – Стела Минчева: "Потребителското преживяване в туристическите приложения на България – актуални тенденции“. Стела Минчева е най-младият лектор и е с научна експертиза в областта на потребителското преживяване във виртуална среда, дигиталния интерфейс, уебсайтове на туристически агенции и приложения за пътуване. Работи като проектен координатор в отдел "Научноизследователска и развойна дейност“ в популярна българска компания.



Специален гост е и журналистът Мирослав Дечев, който ще работи с учениците за по-доброто представяне на техните идеи и ефективна комуникация с публика.



Началото на проекта бе дадено през юни тази година, когато бяха представени отборите на гимназистите от местната професионална гимназия по туризъм заедно с техните учители наставници и бе изтеглен жребий с менторите на всеки от тях.