Русенски ученици се включиха във втория етап на проекта "Моето Русе. Творческа работилница за туризъм" 
Автор: Емануела Вилизарова 12:52
©
В зала 1 на Община Русе се проведе първата лекция от втория етап на проекта "Моето Русе. Творческа работилница за туризъм“, който се реализира от "Хъб за иновации и туризъм“ с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“.

Пет отбора гимназисти от ПГ по туризъм "Иван П. Павлов“ имаха възможност да се запознаят с темата "Устойчиви туристически практики“, представена от д-р Олга Манчева-Али – главен асистент в катедра "Туризъм“ на Великотърновския университет и автор на книгата "Устойчиви практики в туризма – опитът в Европа“.

Събитието е част от образователната програма на проекта, която цели да насочи вниманието на учениците към трите основни стълба на инициативата – туристически маршрути и програми, устойчиви практики и туристическо преживяване. Организаторите от "Хъб за иновации и туризъм“ подчертават, че основната цел е младите хора да превърнат наученото в практико-приложни идеи за бъдещи туристически продукти.

Програмата продължава с още две срещи:

•    30 септември – проф. д-р Слави Димитров: "Европейските културни коридори като туристически дестинации“. Проф. Димитров е зам.-декан на Стопански факултет при ВТУ и преподавател в катедра "Туризъм“. Автор е на над 120 научни публикации в повече от 10 държави в областта на международния туризъм, регионалното развитие,  развитието на туристическите дестинации и странознанието.

•    1 октомври – Стела Минчева: "Потребителското преживяване в туристическите приложения на България – актуални тенденции“. Стела Минчева е най-младият лектор и е с научна експертиза в областта на потребителското преживяване във виртуална среда, дигиталния интерфейс, уебсайтове на туристически агенции и приложения за пътуване. Работи като проектен координатор в отдел "Научноизследователска и развойна дейност“ в популярна българска компания.

Специален гост е и журналистът Мирослав Дечев, който ще работи с учениците за по-доброто представяне на техните идеи и ефективна комуникация с публика.

Началото на проекта бе дадено през юни тази година, когато бяха представени отборите на гимназистите от местната професионална гимназия по туризъм заедно с техните учители наставници и бе изтеглен жребий с менторите на всеки от тях.






Киселова поздрави Ружди Ружди от Русенско за новия му световен рекорд: Цяла България отново споменава Вашето име с гордост 
Иван и Андрей издадоха повече за новия сезон на "Пееш или лъжеш". Азис влиза
Община Русе организира работна среща на тема "Партньорство за заетост и приобщаване"
Експерт: Ако получаваме чисто 2000 лв. заплата, общият разход за работодателя е 3070 лв.
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънкулки, припадах по участия
Българска актриса: Този народ рядко плаче от щастие. Но когато плаче така - помни завинаги
Най-много поевтиняха тиквичките тази седмица. Просковите поскъпват, както и прясното мляко
